Končano je svetovno hokejsko prvenstvo drugega kakovostnega razreda (divizija I, skupina A), na katerem so si hokejisti Velike Britanije in Italije s prvim oziroma drugim mestom zagotovili napredovanje v elito. Prvenstvo te bo prihodnje leto potekalo v Švici. Britanci so med elito zadnjič igrali lani, Italijani pa leta 2022.

Romunija je v zadnjih dneh gostila svetovno hokejsko prvenstvo divizije I, skupine A, na katerem so ob gostiteljih sodelovali Britanci, Italijani, Ukrajinci, Japonci in Poljaki.

Hokejisti Velike Britanije so prvenstvo končali brez poraza, s petimi zmagami in 12 točkami, kar je zadostovalo za prvo mesto in ekspresno vrnitev v najkakovostnejši razred, iz katerega so izpadli lani. Drugi so bili gostitelji olimpijskih iger Italijani, ki s prikazanim niso bili povsem zadovoljni, so pa bili tri zmage, dva poraza in deset točk dovolj za napredovanje. Italijani se vračajo po letu 2022

Tretje mesto je zasedla Ukrajina, četrta je bila Japonska (sedem točk), peta Poljska, ki je še lani igrala med elito, zadnje mesto pa so brez zmage zasedli domačini Romuni. Ti se tako selijo v nižji tekmovalni razred (divizijo I, skupino B). Iz te so v divizijo I, skupino A, napredovali Litovci, v četrti razred (divizija II, skupina A) pa so nazadovali Hrvati.

Slovenska hokejska reprezentanca bo svetovno prvenstvo skupine A začela konec prihodnjega tedna. Foto: Jure Banfi

Prihodnje leto elita v Švici, letos sodelujejo tudi Slovenci

Britanci in Italijani bodo tako prihodnje leto igrali na svetovnem prvenstvu skupine A v Švici. Letošnje prvenstvo najvišje ravni se bo v petek začelo na Švedskem in Danskem, v Stockholmu pa bodo igrali tudi Slovenci.

