Slovenci pred letom na prvenstvo še na testu z vzhodnimi sosedi

Pomlajeno slovensko izbrano vrsto še dober teden loči od prvega obračuna svetovnega prvenstva skupine A v Stockholmu. Pred odprtjem (10. maj proti Kanadi) bo odigrala še dve pripravljalni tekmi. Prva od teh jo čaka danes v Budimpešti, kjer se bo pomerila z Madžari.

Sosedi sta lani igrali na svetovnem prvenstvu drugega kakovostnega razreda (divizija I) in na zadnji tekmi obračunali med seboj. Madžari so po zmagi napredovali med elito s prvega mesta, Slovenci z drugega.

Gostitelji današnje tekme so v pripravah odigrali šest tekem, po katerih so rezultatsko lahko zadovoljni. Dvakrat so premagali Avstrijo, dvakrat Norveško, pretekli teden pa najprej izgubili z Dansko, na drugi tekmi pa so jo premagali. Z Danci so se v sredo v Mariboru srečali tudi varovanci Eda Terglava in jim priznali premoč z 2:5.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Videli smo tekme, ki so jih odigrali Madžari, dosegli so odlične rezultate proti Norveški in Danski. Veliko drsajo, so agresivni, mi bomo še nekoliko zamenjali napade. Že na Madžarskem bo igrala ekipa, ki bo nato sodelovala na prvenstvu, tako da bo vzdušje malo bolj umirjeno, saj so bili nekateri že malo živčni, ali bodo šli na prvenstvo ali ne," pred današnjo tekmo pravi selektor.

Slovenci bodo imeli po vrnitvi iz Madžarske v Slovenijo prosto do ponedeljka, ko bodo v zgodnjih jutranjih urah odpotovali v Stockholm na prizorišče svetovnega prvenstva. Tam bodo 6. maja za konec pripravljalnih tekem palice prekrižali še s Kazahstanom.

Prvo tekmo prvenstva bodo odigrali 10. maja proti Kanadi, zadnjo 19. maja proti Franciji. Iz skupine A bo v nižji kakovostni razred napredovala zadnjeuvrščena reprezentanca.

Seznam hokejistov za SP: Vratarji: Lukaš HORAK (Olimpija/SLO), Gašper KROŠELJ (Kometa Brno/CZE), Matija PINTARIČ (Grenoble/FRA);



Branilci: Jan ĆOSIĆ (Olimpija/SLO), Jan GOLIČIČ (Gatineau Olympiques/CAN), Blaž GREGORC (Olimpija/SLO), Aleksandar MAGOVAC (Amiens/FRA), Bine MAŠIČ (Olimpija/SLO), Matic PODLIPNIK (Kitzbuhler/AUT), Urban PODREKAR (Flint Firebirds/USA), Miha ŠTEBIH (Horacka Slavia Trebic/CZE); Napadalci: Miha BERIČIČ (Olimpija/SLO), Jan DROZG (Kunlun Red Star/CHN), Žan JEZOVŠEK (Lindau/GER), Rok KAPEL (Olimpija/SLO), Nace LANGUS (Augustana University/USA), Rok MACUH (Olomouc/CZE), Marcel MAHKOVEC (Olimpija/SLO), Ken OGRAJENŠEK (Linz/AUT), Robert SABOLIČ (Olimpija/SLO), Nik SIMŠIČ (Olimpija/SLO), Filip SITAR (University Connecticut/USA), Jaka SODJA (Olimpija/SLO), Matic TÖRÖK (KooKoo/FIN), Anže ŽEŽELJ (Fehervar/HUN).

Pripravljalne tekme Torek, 22. april, Brunico

Italija : Slovenija 2:4 (1:1, 0:1, 1:2) Četrtek, 24. april, Maribor

Slovenija : Poljska 1:2 (0:0, 0:2, 1:0) Sreda, 30. april, Maribor

Slovenija : Danska 2:5 (1:1, 1:2, 0:2) Petek, 2. maj, Budimpešta

Madžarska – Slovenija Torek, 6. maj, Stockholm

Slovenija – Kazahstan

Razpored tekem slovenske reprezentance na SP v Stockholmu Sobota, 10. maj

12.20, Slovenija – Kanada Nedelja, 11. maj

12.20, Slovaška – Slovenija Torek, 13. maj

16.20, Slovenija – Latvija Četrtek, 15. maj

16.20, Finska – Slovenija Petek, 16. maj

20.20, Švedska – Slovenija Nedelja, 18. maj

16.20, Slovenija – Avstrija Ponedeljek, 19. maj

16.20, Francija – Slovenija

Preberite še: