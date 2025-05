"Pomembno je, da smo videli to hitrost elitne skupine, na katero se bo treba čim prej navaditi. Nimamo veliko časa, skupaj smo naredili dva treninga. Videli smo dobre stvari, pa tudi tiste, ki jih bo treba hitro popraviti, že v petek proti Madžarski," je po pripravljalnem porazu slovenske hokejske reprezentance z Dansko (2:5) dejal selektor Edo Terglav in po njem določil ekipo, ki bo od prihodnjega tedna zastopala slovenske barve na svetovnem prvenstvu na Švedskem.

Slovenska hokejska reprezentanca je po pripravljalni zmagi nad Italijo (4:2) in porazu s Poljsko (1:2) v sredo v Mariboru dočakala resen test proti tekmecu iz skupine A Danski.

Risi, ki bodo na majskem prvenstvu po menjavi generacije zaigrali pomlajeni, so se Skandinavcem zoperstavili tudi z zadnjimi okrepitvami, ki so se pripravam pridružile po koncu finala državnega prvenstva, in Rokom Macuhom, ki je prišel iz češke Extralige. Hitri severnjaki so se izkazali za premočnega tekmeca in zmagali s 5:2, prvič je za slovensko reprezentanco branil naturalizirani vratar Lukaš Horak.

Sabolič: Dobrodošla tekma

"Zelo dobrodošla tekma s tekmecem višje ravni, da niso samo ekipe našega ranga, kot sta Italija in Madžarska. Menim, da z naše strani niti ni bila tako slaba tekma, samo malo preveč drobnih napak smo delali, ki jih take reprezentance, kot je Danska, hitreje kaznujejo kot kakšne slabše. Zato je bila res dobrodošla tekma, da smo občutili, kaj nas čaka. Iz nje se bomo naučili kar nekaj in prek analiz poskusili odpravite te napake," je po porazu dejal kapetan Robert Sabolič, eden tistih, ki so se reprezentanci priključili v začetku tedna.

"Zato res dobrodošla tekma, da smo občutili, kaj nas čaka. Iz nje bomo vzeli kar nekaj stvari in prek analiz poskusili odpravite te napake," pravi kapetan Robert Sabolič. Foto: Guliverimage

"Dobre stvari, pa tudi tiste, ki jih bo treba hitro popraviti"

Podobno je razmišljal tudi selektor Edo Terglav: "Pomembno je, da smo videli to hitrost elitne skupine, na katero se bo treba navaditi čim hitreje. Nimamo veliko časa, skupaj smo naredili dva treninga, zato je bila zame ta tekma tudi pozitivna. Videli smo dobre stvari, pa tudi tiste, ki jih bo treba zdaj hitro popraviti – že v petek na tekmi proti Madžarski, pa potem naslednji teden s Kazahstanom. Veliko smo se pogovarjali o tem, da moramo biti iz dneva v dan boljši v teh manjših stvareh, podrobnostih, obrambi, igri brez ploščka. Bilo je veliko nihanja, treba bo biti bolj konstanten. A pozitivno je, da so nekateri mladi fantje, ki so zraven od začetka in na katere sprva nismo toliko računali, precej presenetili, tako da je ta skupina delovalo pozitivno. Veliko je bilo dobrega, na boksu, v slačilnici, želijo se dokazati."

Foto: Jure Banfi

"Te stvari za selektorja niso najlažje"

A vseh na prvenstvo ne bo mogel odpeljati. Že na petkovo pripravljalno tekmo na Madžarskem bo odpotovala zasedba, ki bo v začetku naslednjega tedna poletela na prvenstvo. "Vse fante bi odpeljal s seboj na prvenstvo, a žal ne moremo. Te stvari za selektorja niso najlažje, a tako pač je," je dejal v sredo, danes pa so iz Hokejske zveze Slovenije sporočili, kdo bo sodeloval na prvenstvu.

Selektor bo na Švedsko odpeljal tri vratarje, osem branilcev in 14 napadalcev, tako da je z zadnjega seznam sodelujočih odpadel kvartet.

Med vratarji se bo Horaku in Matiji Pintariču pridružil še novopečeni češki prvak Gašper Krošelj, mladi Luka Kolin pa ostaja doma. Pri branilcih zraven ne bo Aljoše Crnovića in Kristjana Čepona, pri napadalcih pa Jake Šturma.

Slovence v petek čaka pripravljalna tekma na Madžarskem, 6. maja se bodo na Švedskem pomerili še s Kazahstanom, 10. maja pa prvenstvo odprli proti Kanadi. Foto: Jure Banfi

V petek zadnja od dveh pripravljalnih tekem, v ponedeljek let v Stockholm

Slovenci bodo do prvenstva – odprli ga bodo 10. maja proti Kanadi – odigrali še dve pripravljalni tekmi, v petek v Budimpešti z Madžari, nato pa 6. maja v Stockholmu še s Kazahstanom.

"Videli smo tekme, ki so jih odigrali Madžari, dosegli so odlične rezultate proti Norveški on Danski. Veliko drsajo, so agresivni, mi pa bomo še nekoliko zamenjali napade. Že na Madžarskem bo skupina, ki bo nato sodelovala na prvenstvu, tako da bo malo bolj umirjeno, saj so bili nekateri že malo živčni, ali bodo šli ali ne," še dodaja Terglav.

Slovenska zasedba bo danes dopoldne iz Maribora odpotovala v Budimpešto, kjer bo jutri odigrala še četrto pripravljalno tekmo proti Madžarski. Po vrnitvi v Slovenijo bodo imeli igralci prosto do ponedeljka, ko bodo v zgodnjih jutranjih urah prek zagrebškega letališča odpotovali v Stockholm na prizorišče svetovnega prvenstva.

Seznam hokejistov za SP: Vratarji: Lukaš HORAK (Olimpija/SLO), Gašper KROŠELJ (Kometa Brno/CZE), Matija PINTARIČ (Grenoble/FRA);



Branilci: Jan ĆOSIĆ (Olimpija/SLO), Jan GOLIČIČ (Gatineau Olympiques/CAN), Blaž GREGORC (Olimpija/SLO), Aleksandar MAGOVAC (Amiens/FRA), Bine MAŠIČ (Olimpija/SLO), Matic PODLIPNIK (Kitzbuhler/AUT), Urban PODREKAR (Flint Firebirds/USA), Miha ŠTEBIH (Horacka Slavia Trebic/CZE); Napadalci: Miha BERIČIČ (Olimpija/SLO), Jan DROZG (Kunlun Red Star/CHN), Žan JEZOVŠEK (Lindau/GER), Rok KAPEL (Olimpija/SLO), Nace LANGUS (Augustana University/USA), Rok MACUH (Olomouc/CZE), Marcel MAHKOVEC (Olimpija/SLO), Ken OGRAJENŠEK (Linz/AUT), Robert SABOLIČ (Olimpija/SLO), Nik SIMŠIČ (Olimpija/SLO), Filip SITAR (University Connecticut/USA), Jaka SODJA (Olimpija/SLO), Matic TÖRÖK (KooKoo/FIN), Anže ŽEŽELJ (Fehervar/HUN).

Pripravljalne tekme Torek, 22. april, Brunico

Italija : Slovenija 2:4 (1:1, 0:1, 1:2) Četrtek, 24. april, Maribor

Slovenija : Poljska 1:2 (0:0, 0:2, 1:0) Sreda, 30. april, Maribor

Slovenija : Danska 2:5 (1:1, 1:2, 0:2) Petek, 2. maj, Budimpešta

Madžarska – Slovenija Torek, 6. maj, Stockholm

Slovenija – Kazahstan

Razpored tekem slovenske reprezentance na SP v Stockholmu Sobota, 10. maj

12.20, Slovenija – Kanada Nedelja, 11. maj

12.20, Slovaška – Slovenija Torek, 13. maj

16.20, Slovenija – Latvija Četrtek, 15. maj

16.20, Finska – Slovenija Petek, 16. maj

20.20, Švedska – Slovenija Nedelja, 18. maj

16.20, Slovenija – Avstrija Ponedeljek, 19. maj

16.20, Francija – Slovenija

Preberite še: