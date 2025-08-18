Krim v novo sezono z novim imenom in nižjimi evropskimi cilji

Rokometni klub z novim imenom Krim OTP Group Mercator je v Stožicah predstavil ekipo, s katero se bo v sezoni 2025/2026 lotil domačih in mednarodnih izzivov. Po številnih kadrovskih spremembah bodo cilji v ligi prvakinj nižji kot v preteklih letih, medtem ko sta v domačih vodah pravzaprav obvezna osvojitev lige in pokala.

Foto: Boštjan Podlogar/STA Ljubljanski klub bo novo sezono začel z novim, dopolnjenim imenom po zaslugi vstopa treh novih partnerjev v klub. "Zadovoljni smo zaradi novih partnerstev, delovali pa bomo v manjšem obsegu z manjšimi sredstvi, a še vedno zelo korektnimi za slovenski prostor. Evropski tekmeci so močnejši v tem pogledu, ampak ne iščemo izgovora v tem. Verjamem, da smo sposobni vse nadoknaditi z voljo, željo, povezanostjo," je pojasnila direktorica Krima Deja Ivanović.

Žiga Novak Foto: Boštjan Podlogar/STA Krimovke, ki so v zadnjih dveh letih neuspešno lovile nastop na zaključnem turnirju v ligi prvakinj, bo po novem vodil mladi strateg Žiga Novak, ta pa bo razpolagal s precej spremenjeno zasedbo v primerjavi s prejšnjo sezono. "Kam lahko posežemo, je težko reči, smo še v pripravljalnem obdobju. Daleč od tega, da je to izgovor, tekmeci so zahtevni, a si na čisto vsaki tekmi želimo zmagati, v prvi vrsti pa pokazati dobro igro," je dejal Novak.

Ekipa Krima za sezono 2025/2026:



- vratarke: Maja Vojnovič, Jovana Risović in Dijana Đajić;

- krilne igralke: Tamara Mavsar, Ema Abina, Tinkara Kogovšek, Philomena Egger, Elena Erceg in Ema Marija Marković;

- zunanje igralke: Tamara Horaček, Nina Zulić, Grace Zaadi Deuna, Ana Abina, Tea Pogorelc, Milica Ignjatović, Andjela Žagar, Anne With Johansen;

- krožne napadalke: Sofie Bardrum, Manca Jurič in Lana Puncer.

Foto: Boštjan Podlogar/STA

Ljubljano je zapustilo kar nekaj ključnih igralk, kot so Tjaša Stanko, Ana Gros, Črnogorki Itana Grbić in Tatjana Brnović, Brazilka Barbara Arenhart, Španka Jennifer Guttierez in Kongovka Betchaidelle Ngombele, nekdanji slovenski reprezentantki Alja Varagić in Amra Pandžić ter Črnogorka Jovanka Radičević pa so se igralsko upokojile. Prišle pa so mlade slovenske igralke Lana Puncer, Ema Marković in Tinkara Kogovšek, Hrvatica Andjela Žagar, Srbkinja Milica Ignjatović, Jovana Risović, Sofie Bardrum in nazadnje še danska desna zunanja igralka Anne With Johansen.

Foto: Boštjan Podlogar/STA "Glede na spremenjeno strategijo, za katero smo se odločili po neizpolnjenem cilju v prejšnji sezoni, je bila v ospredju prevetritev. Včasih moraš narediti dva koraka nazaj, da greš lahko tri naprej. Vesela sem, da smo v nekaj mesecih naredili to, kar smo si želeli. Ekipa je sestavljena tako, kot smo si zamislili," je povedala Ivanovićeva in dodala, da je poletno kadrovanje po prihodu Johansen končano.

Ljubljanska ekipa bo v 31. zaporednem igranju v ligi prvakinj imela zahtevne tekmece. V skupini B so ob Krimu še norveška Sola, danska Ikast in Odense, madžarski Ferencvaros, francoski Brest, romunska Bukarešta in hrvaška Podravka Koprivnica. Prva tekma jo čaka šestega septembra v Franciji.

"Težko je govoriti o evropskih ciljih"

Foto: Boštjan Podlogar/STA "V tem trenutku je mogoče težko govoriti o evropskih ciljih, ampak cilj mora biti preboj iz skupine. Naša ekipa je spremenjena, tudi pomlajena. A se že vidijo spremembe, po zadnji pripravljalni tekmi že razmišljamo o napakah, ki jih delamo, pri čemer je prostora za napredek veliko. Imamo pa dovolj časa, da do prve tekme izpilimo vse podrobnosti," je povedala Tamara Mavsar, ob Maji Vojnović in Tamari Horaček - po hokejskem zgledu - ena od treh kapetank ekipe.

"Morda so trenutno največje rezerve v obrambi, moramo narediti preskok v agresivnosti. Le tako lahko pomagamo vratarka in pridemo tudi do protinapadov," je o tem, kje trenutno največ manjka, še povedala Mavsar in dodala, da si sama želi višji ritem in hitrejšo igro, kot jo je ekipa gojila v prejšnjih sezonah.