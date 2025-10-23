Krimovke v soboto po presenečenje z Bukarešto

Rokometašice Krima OTP Group Mercatorja v soboto ob 18. uri v Areni Stožice čaka nastop v 5. krogu rokometne lige prvakinj. Ljubljančanke poudarjajo, da gre za izjemno težkega tekmeca, kljub temu pa v domačem taboru pripravljajo spremembe v igri, s katerimi si želijo do prve zmage v letošnjem najelitnejšem evropskem klubskem tekmovanju.

Žiga Novak Foto: Krim Mercator

Kratek reprezentančni premor ni ponudil časa za resne spremembe v igri. "Veliko igralk je zaradi reprezentančnih obveznosti manjkalo. Ampak v enakem položaju so bili vsi klubi. Mi smo v manjših skupinah in individualno skušali odpravljati pomanjkljivosti v naši igri," je povedal trener Krim Mercatorja Žiga Novak.

Ta ne skriva, da je bilo razlogov za slabo igro na zadnji tekmi z madžarskim Ferencvarosem več. "Predvsem si želimo povečati hitrost. Velik poudarek smo dali tranzicijski fazi igre, s čimer lahko pridemo do bolj čistih metov in boljše realizacije v napadu. V tem elementu si želim drugačno predstavo."

"Zmago si zelo želimo, a je pot do nje ekstremno težka. Romunke so bile že lani na pragu zaključnega turnirja. Pripravili bomo nekaj 'gverilskih' presenečenj presenečenj, prehajanje v različne obrambne formacije. Vemo tudi, da je to ekipa, ki v nasprotju s Skandinavci lahko koga podceni in če se to zgodi, bomo imeli morda priložnost, da se vseh 60 minut kosamo z njimi," je še dodal domači strateg.

Tamara Horaček Foto: Guliverimage

"Pokazati moramo več"

"Časi so težki in v ponedeljek je včasih težko dvigniti glavo. Individualno in kot ekipa moramo pokazati več. Najbolj pomembna bo dobra obramba in kakšna izkoriščena priložnost več v napadu," pa dodaja Tamara Horaček, ki dodaja, da je stanje v ekipi ne glede na izide zelo pozitivno, mlajši del moštva pa je ekipi dal novo energijo.

Pri organizaciji tekme so se pri serijskih slovenskih prvakinjah močno potrudili. Že ob 17. uri se bo v dvorani Stožice začel bogat spremljevalni program, tudi z nagradnimi igrami. Tekma pa bo tudi v znamenju Amre Pandžić in Alje Varagić, ki se bosta tudi uradno poslovili od rokometne igre.

