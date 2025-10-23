Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Četrtek,
23. 10. 2025,
13.46

Osveženo pred

1 ura, 32 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Krim Mercator Krim Mercator

Četrtek, 23. 10. 2025, 13.46

1 ura, 32 minut

Liga prvakinj

Krimovke v soboto po presenečenje z Bukarešto

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Krim Mercator prvi trening | Foto Boštjan Podlogar/STA

Foto: Boštjan Podlogar/STA

Rokometašice Krima OTP Group Mercatorja v soboto ob 18. uri v Areni Stožice čaka nastop v 5. krogu rokometne lige prvakinj. Ljubljančanke poudarjajo, da gre za izjemno težkega tekmeca, kljub temu pa v domačem taboru pripravljajo spremembe v igri, s katerimi si želijo do prve zmage v letošnjem najelitnejšem evropskem klubskem tekmovanju.

Žiga Novak | Foto: Krim Mercator Žiga Novak Foto: Krim Mercator

Kratek reprezentančni premor ni ponudil časa za resne spremembe v igri. "Veliko igralk je zaradi reprezentančnih obveznosti manjkalo. Ampak v enakem položaju so bili vsi klubi. Mi smo v manjših skupinah in individualno skušali odpravljati pomanjkljivosti v naši igri," je povedal trener Krim Mercatorja Žiga Novak.

Ta ne skriva, da je bilo razlogov za slabo igro na zadnji tekmi z madžarskim Ferencvarosem več. "Predvsem si želimo povečati hitrost. Velik poudarek smo dali tranzicijski fazi igre, s čimer lahko pridemo do bolj čistih metov in boljše realizacije v napadu. V tem elementu si želim drugačno predstavo."

"Zmago si zelo želimo, a je pot do nje ekstremno težka. Romunke so bile že lani na pragu zaključnega turnirja. Pripravili bomo nekaj 'gverilskih' presenečenj presenečenj, prehajanje v različne obrambne formacije. Vemo tudi, da je to ekipa, ki v nasprotju s Skandinavci lahko koga podceni in če se to zgodi, bomo imeli morda priložnost, da se vseh 60 minut kosamo z njimi," je še dodal domači strateg.

Tamara Horaček | Foto: Guliverimage Tamara Horaček Foto: Guliverimage

"Pokazati moramo več"

"Časi so težki in v ponedeljek je včasih težko dvigniti glavo. Individualno in kot ekipa moramo pokazati več. Najbolj pomembna bo dobra obramba in kakšna izkoriščena priložnost več v napadu," pa dodaja Tamara Horaček, ki dodaja, da je stanje v ekipi ne glede na izide zelo pozitivno, mlajši del moštva pa je ekipi dal novo energijo.

Pri organizaciji tekme so se pri serijskih slovenskih prvakinjah močno potrudili. Že ob 17. uri se bo v dvorani Stožice začel bogat spremljevalni program, tudi z nagradnimi igrami. Tekma pa bo tudi v znamenju Amre Pandžić in Alje Varagić, ki se bosta tudi uradno poslovili od rokometne igre.

Preberite še:

Krim OTP Group Mercator - Ferencvaros, Ana Abina
Sportal Krimovke ostajajo brez prvih točk
Krim OTP Group Mercator - Podravka Koprivnica, Tamara Mavsar
Sportal Krimovke prekratke na Danskem, Ana Gros z Brestom boljša od Bukarešte Elizabeth Omoregie
Krim Mercator Krim Mercator
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.