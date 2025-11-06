Krim pred novo preizkušnjo: "Našo hišo gradimo postopoma"

Rokometašicam Krima OTP Groupa Mercatorja sta zmagi nad romunsko Bukarešto in norveško Solo prinesli veliko samozavesti pred nadaljevanjem skupinskega dela lige prvakinj. V soboto bodo gostile kakovostne tekmice iz Odenseja, slovensko-danski klubski obračun se bo v kultni ljubljanski dvorani Tivoli pričel ob 16. uri.

Ljubljanska ekipa je po slabem uvodu v sezono 2025/26, ko je morala priznati premoč francoskemu Brestu, hrvaški Podravki iz Koprivnice, danskemu Ikastu in madžarskemu Ferencvarosu, nanizala dve pomembni zmagi. Najprej je doma ugnala zvezdniško zasedbo iz romunske prestolnice, nato pa v gosteh še bržkone najbolj šibko ekipo v skupini B iz norveškega Elveruma.

"Na Norveškem smo nadaljevali kontinuiteto dobrih predstav, ki smo jo začeli pred dvema tednoma po domači zmagi nad Bukarešto. Naša pripravljenost se dviga, počasi prihajamo na želeno stopnjo, a še vedno potrebujemo čas, da dosežemo našo končno podobo. Z zadnjima dvema tekmama sem veliko bolj zadovoljen kot z uvodnimi štirimi, a naredili bomo vse, da našo igro dvignemo še na višjo raven," je na novinarski konferenci uvodoma dejal trener krimovk Žiga Novak.

"Naše naslednje tekmice so ekstremno kakovostne. V minuli sezoni so se rokometašice iz Odenseja prebile v veliki finale lige prvakinj in so na sobotni tekmi v vlogi papirnatih favoritinj. A to ne pomeni, da se bomo predali, naš optimizem gradimo na očitnem dvigu forme. Na tej tekmi moramo prikazati 100-odstotno predstavo, že 98-odstotna bo premalo za zmago," je na medijskem dogodku v stožiški dvorani med drugim dejal 32-letni ljubljanski strateg in dodal, da danska ekipa premore izjemno kakovostne posameznice, ki predvsem znajo igrati kolektivno.

"Vzdušje v ekipi je odlično. Zmage vedno prinašajo dodatno energijo in samozavest. Verjamem v naše sposobnosti in da smo zmožne presenetiti velike ekipe, kot je danski Odense," pred sobotno tekmo meni vratarka Maja Vojnovič.

"V klubu verjamemo v proces našega dela. Igralke smo potrebovale nekaj časa, da smo se privadile druga na drugo, iz dneva v dan pa si tudi vse bolj zaupamo, kar je predpogoj za dobre predstave. Našo hišo gradimo postopoma, opeko po opeko, a pred nami je še veliko zahtevnega in napornega dela," je dodala izkušena francoska rokometašica v vrstah ljubljanske ekipe Grace Zaadi Deuna.

Na vrhu Brest

Po šestih krogih je na vrhu lestvice Bret z maksimalnimi 12 točkami. Odense je zbral devet, Ferencvaros osem, Ikast šest, Podrvaka Koprivnica pete, Bukarešta in Krima OTP Group Mercator po štiri, Sola pa je brez njih.

Pari sedmega kroga so Krim OTP Group Mercator - Odense, Brest - Ferencvaros, Sola - Bukarešta in Ikast - Podravka Koprivnica.

Najboljši dve ekipi se bosta po štirinajstih odigranih tekmah neposredno prebili v četrtfinale, ekipe od 3. do 6. mesta pa se v dodatne kvalifikacije za uvrstitev med osem.

Ob tem kaže omeniti, da bo ljubljanska ekipa v soboto v dvorani pod Rožnikom igrala svojo 350. tekmo v najbolj imenitnem klubskem tekmovanju na stari celini. Na njih je doslej dosegla 163 zmag, 21 neodločenih izidov in doživela 165 porazov.

