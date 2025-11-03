Tjaša Stanko z odlično predstavo na Madžarskem

Minuli teden so bile zaradi reprezentančnega premora v klubskih sredinah dejavne le rokometašice. Med reprezentantkami je blestela Tjaša Stanko, ki se je uspešno vrnila po poškodbi, so v pregledu tedna zapisali pri Rokometni zvezi Slovenije.

Kapetanka Slovenije je v dresu Györija na domači tekmi proti Kozarmislenyju dosegla 11 zadetkov iz 13 strelov, za zmago s 43:26 je v 39 minutah na igrišču zadela tudi vse tri strele s sedmih metrov. Za branilke naslova je bila to sedma zmaga na sedmih tekmah, s čimer zasedajo prvo mesto na lestvici.

Györi je bil uspešen tudi v ligi prvakinj, z 31:27 je odpravil francoski Metz, Stanko pa je to tekmo končala brez strela na gol.

Manj uspešna na Madžarskem je bila Erin Novak, ki pri Esztergomu ni zadela, njena Kisvarda pa je klonila z 22:32. Z neodločenim izidom se je Mosonmagyarovari, ki ga vodi selektor Dragan Adžić, zapustil gostovanje pri zasedbi DKKA (18:18).

V Romuniji je Valcea dosegla tretjo zaporedno zmago. Ugnala je zasedbo Baia Mare (35:26). Nataša Ljepoja je za zmagovalke, ki ostajajo na četrtem mestu lestvice, dosegla zadetek.

Zmagovalni niz nadaljuje tudi ekipa Gniezno z Nušo Fegic na Poljskem, ki je prav tako dosegla tretjo zaporedno prvenstveno zmago. Tokrat je bila zasedba slovenske reprezentantke, ki je prispevala dva gola, z 42:18 boljša od zadnjeuvrščenega Kalisza.

Brez tekme je medtem teden minil za Emo Hrvatin (St. Amand) v Franciji, medtem ko je Živa Čopi zaradi poškodbe rame na prisilnem počitku. Yalikavak je v njeni odsotnosti zmagal četrtič zaporedoma in si deli vrh lestvice z Burso.

