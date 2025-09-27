Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

S. K.

Sobota,
27. 9. 2025,
17.51

Osveženo pred

1 ura, 30 minut

Rokometna liga prvakinj, 3. krog

Krimovke na zahtevnem gostovanju

S. K.

Krim Mercator | Krimovke v nedeljo gostujejo pri Ikastu. | Foto Aleš Fevžer

Krimovke v nedeljo gostujejo pri Ikastu.

Foto: Aleš Fevžer

Rokometašice Krima Mercatorja bodo v nedeljo na Danskem igrale tretjo tekmo lige prvakinj, po uvodnih porazih v francoskem Brestu z 20:32 in hrvaški Podravki iz Koprivnice v ljubljanski Hali Tivoli z 22:27 pa bodo proti Ikastu poskušale priti do prve zmage. Tekma bo ob 14. uri. Tretji krog tekmovanja se je sicer začel že danes.

Sportal Krimovke odhajajo na zahtevno gostovanje v Hamletovo deželo

Slovenske državne prvakinje v nedeljo čaka spopad z Ikastom, ki je na svoji uvodni tekmi lige prvakinj po hudem boju ugnala romunsko Bukarešto z 28:27, na drugi pa v gosteh morala priznati premoč danskemu Odenseju z 28:35. V izjemno močni in kakovostni danski ligi je trenutno na tretjem mestu, pred njo sta le Odense in Esbjerg, ki prav tako nastopata v ligi prvakinj.

Liga prvakinj, 3. krog

Sobota, 27. september:

Nedelja, 28. september:

Lestvici 

