Sobota, 27. 9. 2025, 17.51
1 ura, 30 minut
Rokometna liga prvakinj, 3. krog
Krimovke na zahtevnem gostovanju
Rokometašice Krima Mercatorja bodo v nedeljo na Danskem igrale tretjo tekmo lige prvakinj, po uvodnih porazih v francoskem Brestu z 20:32 in hrvaški Podravki iz Koprivnice v ljubljanski Hali Tivoli z 22:27 pa bodo proti Ikastu poskušale priti do prve zmage. Tekma bo ob 14. uri. Tretji krog tekmovanja se je sicer začel že danes.
Slovenske državne prvakinje v nedeljo čaka spopad z Ikastom, ki je na svoji uvodni tekmi lige prvakinj po hudem boju ugnala romunsko Bukarešto z 28:27, na drugi pa v gosteh morala priznati premoč danskemu Odenseju z 28:35. V izjemno močni in kakovostni danski ligi je trenutno na tretjem mestu, pred njo sta le Odense in Esbjerg, ki prav tako nastopata v ligi prvakinj.
