Krimovke na zahtevnem gostovanju

Rokometašice Krima Mercatorja bodo v nedeljo na Danskem igrale tretjo tekmo lige prvakinj, po uvodnih porazih v francoskem Brestu z 20:32 in hrvaški Podravki iz Koprivnice v ljubljanski Hali Tivoli z 22:27 pa bodo proti Ikastu poskušale priti do prve zmage. Tekma bo ob 14. uri. Tretji krog tekmovanja se je sicer začel že danes.

Slovenske državne prvakinje v nedeljo čaka spopad z Ikastom, ki je na svoji uvodni tekmi lige prvakinj po hudem boju ugnala romunsko Bukarešto z 28:27, na drugi pa v gosteh morala priznati premoč danskemu Odenseju z 28:35. V izjemno močni in kakovostni danski ligi je trenutno na tretjem mestu, pred njo sta le Odense in Esbjerg, ki prav tako nastopata v ligi prvakinj.

Liga prvakinj, 3. krog

Sobota, 27. september:

Nedelja, 28. september:

Lestvici