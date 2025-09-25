Krimovke odhajajo na zahtevno gostovanje v Hamletovo deželo

Pred rokometašicami Krima OTP Group Mercatorja je tretja tekma v skupinskem delu lige prvakinj. Po uvodnih porazih v francoskem Brestu z 20:32 in hrvaški Podravki iz Koprivnice v ljubljanski Hali Tivoli z 22:27 jih po dvotedenskem premoru v nedeljo ob 14. uri čaka zahtevno gostovanje v danskem Ikastu.

Ekipa iz Hamletove dežele je na svoji uvodni tekmi lige prvakinj po hudem boju ugnala romunsko Bukarešto z 28:27, na drugi pa v gosteh morala priznati premoč danskemu Odenseju z 28:35. V izjemno močni in kakovostni danski ligi je trenutno na tretjem mestu, pred njo sta le Odense in Esbjerg, ki prav tako nastopata v ligi prvakinj.

Žiga Novak Foto: Krim Mercator

"Za Ikast igrajo fenomenalne danske rokometašice, v svojih vrstah pa imajo tudi norveške in švedske reprezentantke. Gojijo skandinavski slog igre, kar lahko za moje varovanke predstavlja izjemno velik izziv," je na današnjem medijskem dogodku v mali dvorani v Stožicah uvodoma dejal trener krimovk Žiga Novak.

"Že nekajkrat smo rekli, da se bomo na vsaki tekmi trudili po svojih najboljših močeh. To nameravamo storiti tudi na nedeljski tekmi, čeravno se zavedamo zahtevnosti in kakovosti naših tekmic," meni Novak, ki je imel med reprezentančnim premorom na voljo le štiri igralke. Prvi skupni trening v polni postavi je opravil šele v torek, zvečer pa jih je čakala tudi tekma državnega prvenstva v Velenju.

"Na treningih, ki smo jih imeli na voljo, smo največ časa posvetili igri v obrambi, kjer skušamo najti najboljšo kombinacijo igralk za različne obrambne formacije. V ekipi je nekaj manjših poškodb, ki za dan ali dva oddaljijo igralke od trenažnega procesa, v Ikast pa potujemo z vsemi najboljšimi igralkami," je na koncu dodal 33-letni ljubljanski trener.

Maja Vojnovič Foto: Aleš Fevžer

Čim hitreje v obrambo

"Zavedamo se, da nas čaka izjemno težka tekma proti tekaško izjemno sposobnim Dankam. Zavoljo tega bo naša primarna naloga, da se čim hitreje vračamo v obrambo ter s preudarno igro v napadu preprečimo njihove bliskovite (pol)protinapade. Upam, da se bomo na naši tretji tekmi pokazale v doslej najlepši luči, na Danskem nimamo nič za izgubiti," je pred nedeljsko tekmo v skandinavski državi med drugim dejala slovenska reprezentančna vratarka Maja Vojnovič.

Sobotni pari 3. kroga skupine B so Ferencvaros - Sola, Brest - Bukarešta in Podravka Koprivnica - Odense, v nedeljo pa je na sporedu še tekma Ikast - Krim OTP Group Mercator.

Po dveh tekmah so na vrhu Brest, Podravka Koprivnica in Odense s po štirimi točkami. Bukarešta in Ikast jih imata po dve, Ferencvaros, Sola in Krim OTP Group Mercator pa so brez njih.