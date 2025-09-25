Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Četrtek,
25. 9. 2025,
13.45

Osveženo pred

1 ura, 3 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
liga prvakinj Krim Mercator Krim Mercator

Četrtek, 25. 9. 2025, 13.45

1 ura, 3 minute

Liga prvakinj

Krimovke odhajajo na zahtevno gostovanje v Hamletovo deželo

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Krim Mercator prvi trening | Foto Boštjan Podlogar/STA

Foto: Boštjan Podlogar/STA

Pred rokometašicami Krima OTP Group Mercatorja je tretja tekma v skupinskem delu lige prvakinj. Po uvodnih porazih v francoskem Brestu z 20:32 in hrvaški Podravki iz Koprivnice v ljubljanski Hali Tivoli z 22:27 jih po dvotedenskem premoru v nedeljo ob 14. uri čaka zahtevno gostovanje v danskem Ikastu.

Ekipa iz Hamletove dežele je na svoji uvodni tekmi lige prvakinj po hudem boju ugnala romunsko Bukarešto z 28:27, na drugi pa v gosteh morala priznati premoč danskemu Odenseju z 28:35. V izjemno močni in kakovostni danski ligi je trenutno na tretjem mestu, pred njo sta le Odense in Esbjerg, ki prav tako nastopata v ligi prvakinj.

Žiga Novak | Foto: Krim Mercator Žiga Novak Foto: Krim Mercator

"Za Ikast igrajo fenomenalne danske rokometašice, v svojih vrstah pa imajo tudi norveške in švedske reprezentantke. Gojijo skandinavski slog igre, kar lahko za moje varovanke predstavlja izjemno velik izziv," je na današnjem medijskem dogodku v mali dvorani v Stožicah uvodoma dejal trener krimovk Žiga Novak.

"Že nekajkrat smo rekli, da se bomo na vsaki tekmi trudili po svojih najboljših močeh. To nameravamo storiti tudi na nedeljski tekmi, čeravno se zavedamo zahtevnosti in kakovosti naših tekmic," meni Novak, ki je imel med reprezentančnim premorom na voljo le štiri igralke. Prvi skupni trening v polni postavi je opravil šele v torek, zvečer pa jih je čakala tudi tekma državnega prvenstva v Velenju.

"Na treningih, ki smo jih imeli na voljo, smo največ časa posvetili igri v obrambi, kjer skušamo najti najboljšo kombinacijo igralk za različne obrambne formacije. V ekipi je nekaj manjših poškodb, ki za dan ali dva oddaljijo igralke od trenažnega procesa, v Ikast pa potujemo z vsemi najboljšimi igralkami," je na koncu dodal 33-letni ljubljanski trener.

Maja Vojnovič | Foto: Aleš Fevžer Maja Vojnovič Foto: Aleš Fevžer

Čim hitreje v obrambo

"Zavedamo se, da nas čaka izjemno težka tekma proti tekaško izjemno sposobnim Dankam. Zavoljo tega bo naša primarna naloga, da se čim hitreje vračamo v obrambo ter s preudarno igro v napadu preprečimo njihove bliskovite (pol)protinapade. Upam, da se bomo na naši tretji tekmi pokazale v doslej najlepši luči, na Danskem nimamo nič za izgubiti," je pred nedeljsko tekmo v skandinavski državi med drugim dejala slovenska reprezentančna vratarka Maja Vojnovič.

Sobotni pari 3. kroga skupine B so Ferencvaros - Sola, Brest - Bukarešta in Podravka Koprivnica - Odense, v nedeljo pa je na sporedu še tekma Ikast - Krim OTP Group Mercator.

Po dveh tekmah so na vrhu Brest, Podravka Koprivnica in Odense s po štirimi točkami. Bukarešta in Ikast jih imata po dve, Ferencvaros, Sola in Krim OTP Group Mercator pa so brez njih.

liga prvakinj Krim Mercator Krim Mercator
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.