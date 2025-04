Lukaš Horak med risi debitiral s 34 obrambami, Danci vseeno premočni

Slovenska hokejska reprezentanca je danes v Mariboru odigrala še zadnjo domačo pripravljalno tekmo na majsko svetovno prvenstvo. Ekipa Eda Terglava se je prvič v teh pripravah predstavila v okrepljeni zasedbi, v kateri je trenirala šele drugi dan, v vratih je za slovensko izbrano vrsto debitiral naturalizirani Čeh Lukaš Horak in zbral 34 obramb, a v Mariboru so se zmage s 5:2 vseeno veselili močni Danci.

Slovenski hokejisti so pred dobrima dvema tednoma v Tivoliju začeli skupne priprave na majsko svetovno prvenstvo skupine A, ki jih med 10. in 19. majem čaka v Stockholmu. Danes so v mariborski Ledni dvorani odigrali še zadnjo domačo pripravljalno tekmo in stalnim članom prvenstev elitne divizije Dancem priznali premoč z 2:5. Selektor Edo Terglav bo zdaj določil ekipo za prvenstvo, na katero bo predvidoma odpeljal tri vratarje, osem branilcev in 14 napadalcev.

Slovence v petek na Madžarskem čaka pripravljalna tekma z vzhodnimi sosedi, 6. maja pa bodo na Švedskem palice prekrižali še s Kazahstanci. Prvenstvo bodo 10. maja odprli proti Kanadi.

Slovenija : Danska 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)

0:1 Jensen (Russell, 1.), 1:1 Török (Gregorc, Sabolič, PP1, 12.), 1:2 Aagaard (Lauridsen, 25.), 2:2 Greogrc (Török, Macuh, PP1, 29.), Olesen (Jensen, 34.), 2:4 Wejse (Olsen, Blichfeld, PP1, 47.), 2:5 Russell (53.) * tekma se je začela ob 19. uri

Zadnja domača pripravljalna tekma se za rise ni začela najbolje, debitanta v slovenskem dresu Lukaša Horaka je že po dvajsetih sekundah prve tretjine premagal Niklas Jensen. Slovenci so bili pod hudim pritiskom, a so v 12. minuti le izkoristili premoč na ledu (zaradi udarca s palico je dvominutno kazen prestajal Mikkel Aagaard) in z zadetkom Matica Töröka (podajalca Blaž Gregorc in Robert Sabolič) izenačili na 1:1. To je bil tudi končni izid prve tretjine.

Lukaš Horak je v slovenskem dresu debitiral s 34 obrambami. Foto: Jure Banfi

Drugo tretjino so spet bolje odprli Danci in v 25. minuti z zadetkom Mikkela Aagaarda povedli z 2:1. A tudi to vodstvo ni trajalo dolgo, v 29. minuti so Slovenci ob izključitvi Joachima Blichfelda (udarec s palico) spet izkoristili igralca več na ledu, Blaž Gregorc pa je po podajah Matica Töröka in Roka Macuha poskrbel za 2:2. Nato pa so v 34. minuti spet udarili gostje, ki jih je v novo vodstvo popeljal Nick Olesen. Danci so tako na drugi odmor odšli s prednostjo gola. Horak je v prvih 40 minutah tekme zbral že 24 obramb, risi so na vrata Fredericka Dichowa Nissena sprožili 12 strelov.

Tudi v zadnji tretjini so prvi zadeli gostje s severa Evrope, a tokrat prvič iz "power-playja". Izključitev Aleksandra Magovca je v 47. minuti izkoristil Christian Wejse. V 53. minuti je prednost Dancev povišal še Patrick Russell in današnja usoda risov je bila bolj ali manj jasna. Pri zanesljivi zmagi Dancev je tudi ostalo. Horak je na koncu zbral 34 obramb, Nissen na drugi strani 16.

Kdo je na pripravah v Mariboru? Vratarji: Pintarič, Horak, Kolin Branilci: Magovac, Čepon, Goličič, Štebih, Podlipnik, Gregorc, Mašič, Crnović, Podrekar, Ćosić Napadalci: Török, Macuh, Drozg, Jezovšek, Beričič, Žeželj, Sitar, Simšič, Sabolič, Kapel, Sodja, Ograjenšek, Šturm, Mahkovec, Langus

Pripravljalne tekme Torek, 22. april, Brunico

Italija : Slovenija 2:4 (1:1, 0:1, 1:2) Četrtek, 24. april, Maribor

Slovenija : Poljska 1:2 (0:0, 0:2, 1:0) Sreda, 30. april, Maribor

Slovenija : Danska 2:5 (1:1, 1:2, 0:2) Petek, 2. maj, Budimpešta

Madžarska – Slovenija Torek, 6. maj, Stockholm

Slovenija – Kazahstan

Razpored tekem slovenske reprezentance na SP v Stockholmu Sobota, 10. maj

12:20, Slovenija – Kanada Nedelja, 11. maj

12:20, Slovaška – Slovenija Torek, 13. maj

16:20, Slovenija – Latvija Četrtek, 15. maj

16:20, Finska – Slovenija Petek, 16. maj

20:20, Švedska – Slovenija Nedelja, 18. maj

16:20, Slovenija – Avstrija Ponedeljek, 19. maj

16:20, Francija – Slovenija

