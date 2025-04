Češki hokejski prvoligaš Kometa Brno se po sezoni 2017/18 znova veseli naslova češkega prvaka. Član tega je bil v letošnji sezoni tudi slovenski čuvaj mreže Gašper Krošelj.

Krošljeva ekipa je redni del končala na četrtem mestu, nato v četrtfinalu s 4:2 v zmagah izločila peti Karlovy Vary, v polfinalu po sedmih tekmah presenetila vodilne po rednem delu Sparto Prago, v velikem finalu pa se je srečala s Pardubicami.

Čehi so videli sijajen finale, v katerem je prvak postal znan šele po maksimalnih sedmih tekmah. Odločilni obračun so v torek gostili hokejisti Pardubic (tretji po rednem delu), veselili pa so se gostje iz Brna, ki so zmagali s 3:0.

38-letni slovenski vratar, ki je v svojem šestem tekmovalnem obdobju v češki Extraligi prišel do prvega naslova, je torkovo dogajanje pospremil na klopi.

V končnici je branil na treh tekmah in zaustavil 94,6 odstotka strelov na svoja vrata, v rednem delu sezone pa je v dresu Kometa Brno igral na 12 tekmah in bil pri svojem delu 91,8-odstotno uspešen.

Slovenski selektor Edo Terglav, ki v teh dneh pripravlja reprezentanco na majsko svetovno prvenstvo v Stockholmu, Krošlja po koncu klubskih obveznosti pričakuje v ekipi.