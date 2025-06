Lažni zobozdravnik: ljudem je popravljal in pulil zobe. Vsega se je naučil na spletu.

Na Češkem odmeva primer, ko se je 22-letni moški izdajal za zobozdravnika in na podlagi znanja, ki ga je pridobil na spletu, izvajal različne zobozdravstvene storitve. Pri delu sta mu pomagala 50-letna ženska, ki je delala kot medicinska sestra, in 44-letni moški, ki je zagotovil prostor za ordinacijo in ob tem izdeloval še proteze za paciente.

Moška in ženska, ki so po besedah policije v sorodstvenem razmerju, so v mestu Havlíčkův Brod v osrednji Češki brez licence in strokovne kvalifikacije odprli popolnoma opremljeno zobozdravstveno ordinacijo.

Dvaindvajsetletnik je izvajal različne zobozdravstvene storitve, od puljenja zob do čiščenja zobnih kanalov. Moški ni imel ustrezne zobozdravstvene izobrazbe, o delu zobozdravnika se je učil kar prek spleta.

Petdesetletna ženska, ki je delala kot medicinska sestra, je sicer delala v zdravstvu. Zadolžena je bila za nabavo zdravil in drugih zobozdravstvenih materialov, do katerih je imela dostop.

Zdravili na desetine pacientov

Nezakonita klinika je zdravila na desetine pacientov, ustvarili pa so več kot 160 tisoč evrov prihodkov, so pojasnili na policiji. Trojico so v začetku meseca aretirali, obtoženi so opravljanja zobozdravstvenih storitev brez dovoljenja, pranja denarja in nepooblaščenega ravnanja z zdravili. Obtoženi so priznali krivdo, grozi jim do osem let zapora. Policija informacije o tem, ali so se pacienti pritožili nad delom lažnega zobozdravnika, ni podala.

Zaradi kroničnega pomanjkanja zobozdravnikov je sicer češki parlament lani sprejel zakon, ki olajšuje zaposlovanje zobozdravnikov iz držav zunaj Evropske unije.