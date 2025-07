Po novem bo vsakomur, ki bo "ustanovil, podpiral ali promoviral nacistična, komunistična in druga gibanja, ki imajo za cilj zatiranje človekovih pravic in svoboščin ali spodbujajo rasno, etnično, nacionalno, versko ali razredno sovraštvo", grozila zaporna kazen do petih let, poroča portal Euroactiv.

K spremembi kazenskega zakonika je pozvalo več institucij, vključno z Inštitutom za študij totalitarnih režimov. Spodnji dom češkega parlamenta jo je potrdil konec maja, in sicer v okviru širših reform kazenskega prava, navaja češki portal Romea.

Za zdaj še ni jasno, kako bo to vplivalo na stranko KSČM, ki potezo razume kot napad nanjo. "To je še en neuspešen poskus, da se KSČM potisne iz zakona in zastraši kritike zdajšnjega režima," je sporočila sicer trenutno zunajparlamentarna stranka, ki jo vodi evropska poslanka Katerina Konečna.