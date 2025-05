Vratarja Matija Pintarič in naturalizirani Lukaš Horak sta bila leta klubska tekmeca, hokejske kariere pa so ju to pomlad združile v isti sredini, slovenski reprezentanci, v kateri bosta imela v prihodnjih dneh na svetovnem prvenstvu v Stockholmu veliko dela. "Res je zanimivo, kako te poti enkrat odpeljejo v smeri največjega rivalstva, spet drugič pa te združijo. Absolutno se zavedamo, da nam bo zelo težko, to je naša realnost vsakič, ko igramo na prvenstvu te ravni. Smo pozitivni, upam, da nam uspe obstati," je pred poletom na Švedsko, kjer bodo svetovno prvenstvo začeli v soboto ob 12.20 proti Kanadi, dejal 35-letni Pintarič.

Slovenska hokejska reprezentanca je v ponedeljek že prispela na Švedsko, kjer odšteva dneve do začetka svetovnega prvenstva, na katerem bo v skupini A v Stockholmu palice v desetih dneh prekrižala s Kanado, Slovaško, Latvijo, Finsko, Švedsko, Avstrijo in Francijo.

Pri Hokejski zvezi Slovenije so se jeseni začeli poigravati z mislijo o naturalizaciji vratarja Lukaša Horaka, za katerim sta dve sezoni igranja za ljubljansko Olimpijo. Čeh je aprila prejel slovensko državljanstvo in zeleno luč, da že na majskem prvenstvu brani v dresu risov. Ob Horaku vratarski trio sestavljata še dolgoletni čuvaj mreže Matija Pintarič in po odpovedi Gašperja Krošlja še Žan Us.

"Potrebujemo okrepitve"

Pričakovati gre, da bosta glavnino vratarskih zadolžitev opravila Pintarič in Horak. Pred leti velika tekmeca v francoskem prvenstvu, kjer sta branila za rivala Grenoble in (večinoma) Rouen, sta postala reprezentančna soigralca.

"Res zelo zanimivo, kako nas hokejske poti enkrat odnesejo narazen, v smeri velikega rivalstva, pa nato združijo." Foto: Grega Valančič/Sportida

"Res zelo zanimivo, kako nas te hokejske poti enkrat odnesejo narazen, v smeri velikega rivalstva, pa nato združijo. Vesel sem, da nam je Lukaš, s katerim se poznava že izpred desetletja, prišel pomagat, saj z Gašperjem nisva več najmlajša. Tu je še Žan, preostali vratarji pa so zelo mladi, tako da potrebujemo okrepitve," je po zadnji domači pripravljalni tekmi dejal Pintarič, ki v Čehu ne vidi tekmeca za reprezentančni gol.

"Kdo bo branil in kdo ne, bo odločil trener"

"Prej sva bila rivala, igrala sva za največja tekmeca, zdaj pa sva predvsem soigralca. Kdo bo branil, kdo ne bo branil, bo odločil trener. Si pa oba želiva isto, oba bi rada pomagala Sloveniji, z njo zmagovala."

"Težko nam bo, to je naša realnost" "Absolutno se zavedamo, da nam bo zelo težko, to je naša realnost vsakič, ko igramo na prvenstvu te ravni." Foto: Guliverimage

Štajerec je odkljukal več članskih svetovnih prvenstev, sodeloval tudi že med elito, tako da dobro ve, kaj ga tam s soigralci čaka.

"Absolutno se zavedamo, da nam bo zelo težko, to je naša realnost vsakič, ko igramo na prvenstvu te ravni. Za vratarje bo dela veliko, a tja gremo pozitivni. Priložnost za obstanek vedno je, upam, da nam uspe," se nadeja Pintarič, ki v reprezentanci sodeluje s trenerjem vratarjev moskovskega CSKA Klemnom Mohoričem.

"Klemen je odličen trener vratarjev, super sodelujemo, počutim se dobro. Priprave na elito se od tistih v diviziji I bolj razlikujejo pri igralcih, vratarji pa lahko plošček samo zaustavimo, druge taktike nimamo. Seveda bodo naši igralci igrali na drugačen način, kot če bi bili v diviziji I, mi vratarji pa bomo poskušali čim več strelov zaustaviti. Na te se ne moreš posebej pripraviti, preprosto greš v gol in daš vse od sebe. Posvečali smo se nekaterim detajlom, kakšnih velikih sprememb pa nismo delali. Težko je predvideti dogajanje. Sploh vratarji, ki ne ustvarjamo igre, pač pa se odzivamo na to, kar se dogaja, zato ne morem predvidevati, kaj bo. Že se je zgodilo, da smo kdaj super odigrali proti hokejski velesili, da ni bilo toliko priložnosti, nato pa je prišla tekma proti Avstriji ali pa Franciji, pa je bilo lahko tudi 40, 50 strelov," razmišlja 35-letnik in pozdravlja mlado svežino v reprezentanci.

"Menim, da so v preteklosti, ko sem bil mlajši, nekateri fantje, ne jaz osebno, dobivali premalo priložnosti, zdaj pa se temu konkretno posveča. Saj tudi nimamo izbire, treba je vse skupaj pomladiti." Foto: Jure Banfi

Vesel, da se priključuje mlade

Ta bo na Švedskem po koncu reprezentančne poti nekaterih nosilcev igre in odpovedih nekaterih igrala močno pomlajena, za kar nekaj hokejistov bo to sploh prvo člansko prvenstvo.

"Zelo sem vesel, ko vidim, da se v reprezentanco vključi mlade fante. Menim, da so v preteklosti, ko sem bil mlajši, nekateri fantje, ne jaz osebno, dobivali premalo priložnosti, zdaj pa se temu konkretno posveča. Saj tudi nimamo izbire, treba je vse skupaj pomladiti. Lepo je tudi videti, da imajo mladi fantje, ki igrajo v tujini, tam tudi določene vloge."

Lukaš Horak je aprila prejel slovensko državljanstvo, zdaj pa bo prvič nastopil na članskem svetovnem prvenstvu. Foto: Jure Banfi

Vedno si je želel igrati proti najboljšim

Tudi za naturaliziranega Horaka bo to premierno člansko svetovno prvenstvo. "Moje sanje so vedno bile, da bi lahko igral proti najboljšim hokejistom na svetu. To bo zame velika preizkušnja. A ne želim samo iti tja in igrati proti najboljšim, želim tudi kaj narediti, se izkazati, pomagati ekipi, ji dati priložnost za ugoden rezultat," pravi 31-letnik, ki se v slovenski zasedbi počuti dobro.

Ob pridružitvi je poznal kar nekaj obrazov, saj je v reprezentanci kopica igralcev Olimpije, pa tudi Pintarič, vlogo selektorja pa opravlja njegov nekdanji klubski trener Edo Terglav.

"Lepo so me sprejeli, od prvega dne sem se počutil kot del ekipe. Vesel sem, da sem lahko del reprezentance. S Pinto sva se pogovarjala, da sva bila vedno rivala, zdaj pa sva soigralca. Je super dečko, vedno sva imela dober odnos, tudi ko sva bila nasprotnika."

Srčno, pametno, disciplinirano

Horak je debi v reprezentanci dočakal pretekli teden na tekmi s stalno članico skupine A Dansko, proti kateri je začutil utrip elite.

"Igrati bo treba srčno, pametno in disciplinirano, potem nam lahko uspe," dodaja novi član risov. Foto: Jure Banfi

Te danes čaka še zadnja pripravljalna tekma. V Uppsali, nedaleč od prizorišča prvenstva, se bodo pomerili s Kazahstanom, ki bo prvenstvo igral na Danskem. Prvi dvoboj SP pa bodo Slovenci odigrali v času sobotnega kosila (12.20) proti Kanadi.

Slovenska reprezentanca za SP: Vratarji: Lukaš HORAK (Olimpija/SLO), Matija PINTARIČ (Grenoble/FRA), Žan US (Jesenice/SLO) Branilci: Jan ĆOSIĆ (Olimpija/SLO), Jan GOLIČIČ (Gatineau Olympiques/CAN), Blaž GREGORC (Olimpija/SLO), Aleksandar MAGOVAC (Amiens/FRA), Bine MAŠIČ (Olimpija/SLO), Matic PODLIPNIK (Kitzbuhler/AUT), Urban PODREKAR (Flint Firebirds/ZDA), Miha ŠTEBIH (Horacka Slavia Trebic/ČEŠ) Napadalci: Miha BERIČIČ (Olimpija/SLO), Jan DROZG (Kunlun Red Star/KHL), Žan JEZOVŠEK (Lindau/NEM), Rok KAPEL (Olimpija/SLO), Nace LANGUS (Augustana University/ZDA), Rok MACUH (Olomouc/ČEŠ), Marcel MAHKOVEC (Olimpija/SLO), Ken OGRAJENŠEK (Linz/AUT), Robert SABOLIČ (Olimpija/SLO), Nik SIMŠIČ (Olimpija/SLO), Filip SITAR (University Connecticut/ZDA), Jaka SODJA (Olimpija/SLO), Matic TÖRÖK (KooKoo/FIN), Anže ŽEŽELJ (Fehervar/MAD).

Razpored tekem slovenske reprezentance na SP v Stockholmu Sobota, 10. maj

12.20, Slovenija – Kanada Nedelja, 11. maj

12.20, Slovaška – Slovenija Torek, 13. maj

16.20, Slovenija – Latvija Četrtek, 15. maj

16.20, Finska – Slovenija Petek, 16. maj

20.20, Švedska – Slovenija Nedelja, 18. maj

16.20, Slovenija – Avstrija Ponedeljek, 19. maj

16.20, Francija – Slovenija

