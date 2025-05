Slovenska hokejska odprava je v ponedeljek odletela na Švedsko, kjer bo po dveh letih znova nastopala na svetovnem prvenstvu najkakovostnejšega razreda.

Slovenci so se namestili v Uppsali, zadnji pripravljalni destinaciji, preden se bodo lahko preselili v Stockholm, kjer bo v dvorani Aviici igrala skupina A, gostila pa bo tudi glavne izločilne boje in tekme za odličja. Skupina B bo igrala na Danskem, v Herningu.

Pomlajena slovenska ekipa, ki jo s selektorskega mesta vodi Edo Terglav, je v ponedeljek opravila večerni trening, danes pa jo ob 17.40 čaka zadnja od petih pripravljalnih tekem. Palice bodo prekrižali s Kazahstanom, ki bo nato tekme prvenstva igral na Danskem.

Selektor Edo Terglav po prihodu na Švedsko (video: HZS):

Pozitivna energija

Terglavovi varovanci so v pripravah premagali Italijo (4:2), ki se vrača v elito, izgubili proti Poljski (1:2) in Danski (2:5), ki je bila dober prikaz, kaj jih čaka na prvenstvu, nato pa so se v gosteh pomerili še z Madžari in zmagali s 4:2.

"Fantje so dobro odtrenirali, tudi energija je bila po dveh prostih dneh, ki smo jih imeli pred odhodom sem, zelo pozitivna. Veseli smo, da se bližamo dnevu, ko bomo šli v Stockholm in se bo začelo," je po treningu v Uppsali med drugim v izjavi za HZS dejal selektor.

Začetek SP v času sobotnega kosila proti Kanadi

Slovenci, med katerimi je precej novih obrazov, mnogi bodo prvič sodelovali na članskem svetovnem prvenstvu, še več jih bo prvič med elito, bodo prvenstvo začeli v soboto ob 12.20. Takrat jim bo nasproti stala 28-kratna svetovna prvakinja Kanada, ki na Švedsko prihaja tudi s Sidneyjem Crosbyjem. Še pred tem bodo Kanadčani zvečer igrali z Madžari v Budimpešti.

Slovenci bodo prvenstvo odprli v soboto ob 12.20 proti Kanadi. Foto: Reuters

Po Kanadi rise čakajo tekme s Slovaško, Latvijo, Finsko, Švedsko, Avstrijo in Francijo. V skupini B v Herningu bodo igrali branilci naslova Čehi, Danci, Švicarji, Američani, Nemci, Norvežani, Madžari in Kazahstanci.

Najboljše štiri reprezentance skupinskega dela bodo napredovale v četrtfinale, najslabša iz vsake skupine pa bo po sedmih tekmah izpadla v nižji rang tekmovanja (divizija I, skupina A), iz katerega sta si napredovanje zagotovili Velika Britanija in Italija.

Pripravljalne tekme Torek, 6. maj, Stockholm

17.40 Kazahstan - Slovenija Torek, 22. april, Brunico

Italija : Slovenija 2:4 (1:1, 0:1, 1:2) Četrtek, 24. april, Maribor

Slovenija : Poljska 1:2 (0:0, 0:2, 1:0) Sreda, 30. april, Maribor

Slovenija : Danska 2:5 (1:1, 1:2, 0:2) Petek, 2. maj, Budimpešta

Madžarska – Slovenija 2:4 (0:3, 1:1, 1:0)

Slovenska reprezentanca za SP: Vratarji: Lukaš HORAK (Olimpija/SLO), Matija PINTARIČ (Grenoble/FRA), Žan US (Jesenice/SLO) Branilci: Jan ĆOSIĆ (Olimpija/SLO), Jan GOLIČIČ (Gatineau Olympiques/CAN), Blaž GREGORC (Olimpija/SLO), Aleksandar MAGOVAC (Amiens/FRA), Bine MAŠIČ (Olimpija/SLO), Matic PODLIPNIK (Kitzbuhler/AUT), Urban PODREKAR (Flint Firebirds/ZDA), Miha ŠTEBIH (Horacka Slavia Trebic/ČEŠ) Napadalci: Miha BERIČIČ (Olimpija/SLO), Jan DROZG (Kunlun Red Star/KHL), Žan JEZOVŠEK (Lindau/NEM), Rok KAPEL (Olimpija/SLO), Nace LANGUS (Augustana University/ZDA), Rok MACUH (Olomouc/ČEŠ), Marcel MAHKOVEC (Olimpija/SLO), Ken OGRAJENŠEK (Linz/AUT), Robert SABOLIČ (Olimpija/SLO), Nik SIMŠIČ (Olimpija/SLO), Filip SITAR (University Connecticut/ZDA), Jaka SODJA (Olimpija/SLO), Matic TÖRÖK (KooKoo/FIN), Anže ŽEŽELJ (Fehervar/MAD).

Razpored tekem slovenske reprezentance na SP v Stockholmu Sobota, 10. maj

12.20, Slovenija – Kanada Nedelja, 11. maj

12.20, Slovaška – Slovenija Torek, 13. maj

16.20, Slovenija – Latvija Četrtek, 15. maj

16.20, Finska – Slovenija Petek, 16. maj

20.20, Švedska – Slovenija Nedelja, 18. maj

16.20, Slovenija – Avstrija Ponedeljek, 19. maj

16.20, Francija – Slovenija

