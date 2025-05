Uvod v 88. svetovno prvenstvo bosta imeli v petek obe gostiteljici; Dansko v Herningu čaka obračun z ZDA, Švedsko v Stockholmu s Slovaško. Pred tem pa bodo SP v popoldanskih terminih začeli Avstrija in Finska na Švedskem ter Švica in Češka na Danskem.

Kaj pravi sistem?

Reprezentance, med katerimi zaradi prepovedi po agresiji še četrtič zapored ni Rusije in Belorusije, so razporejene v dve skupini. Skupina A, v kateri so Slovenci, igra v Stockholmu. Ob varovancih Eda Terglava so v skupini še Kanada, Finska, Švedska, Slovaška, Latvija, Avstrija in Francija. Ekipe bodo igrale v dvorani Avicii Arena, ki sprejme 14 tisoč navijačev.

Stockholmska Avicii Arena bo gostila tako skupino A, v kateri bodo igrali tudi Slovenci, kot četrtfinalni tekmi, oba polfinala in obe tekmi za odličja. Foto: Guliverimage

Skupina B bo igrala v Herningu v dvorani Jyske Bank Boxen z 10.500 sedeži, v tej skupini so branilka naslova Češka, Danska, Nemčija, Kazahstan, Norveška, Švica, ZDA in Madžarska.

Ekipe v prvem delu tekmovanja, ki poteka od 9. do 20. maja, odigrajo sedem tekem v skupini. Po koncu rednega dela se najboljše štiri iz vsake uvrstijo v četrtfinale, najslabša iz vsake skupine pa izpade rang nižje, v divizijo I, skupino A. Iz te sta se med elito za prihodnje leto uvrstili Velika Britanija in Italija, prvenstvo pa bo takrat v Švici.

Četrtfinalni tekmi (po dve v Stockholmu in Herningu) bosta 22. maja, polfinalni v soboto, 24. maja, finale in mali finale pa v nedeljo, 25. maja. Vse štiri odločilne tekme bo gostil Stockholm.

Spored svetovnega prvenstva:

Čehi so lani v domači Pragi postali svetovni prvaki. Foto: Reuters

Kanadčani držijo rekord, Čehi branijo naslov

Največkrat, kar 28-krat je bila svetovna prvakinja Kanada, ki bo po desetletju spet računala na Sidneyja Crosbyja. Kanadčani so bili zadnjič prvaki leta 2023, lani pa so v velikem finalu pred domačimi gledalci slavili Čehi, ki so ugnali Švicarje. Tretji so bili letošnji sogostitelji Švedi, ki so v malem finalu premagali Kanado.

Gostiteljica Švedska je bila nazadnje prvakinja v letih 2017 in 2018, pozneje do lani ni več dobila niti srebrne ali bronaste medalje. Poleg Kanadčanov (prvaki v letih 2021 in 2023) so najboljši zadnjih sezon Finci, svetovni prvaki iz let 2019 in 2022.

Kanadčani so rekorderji po številu naslovov, kar 28-krat so bili prvaki, zadnjič pred dvema letoma. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Pomlajeni Slovenci nastopajo enajsti

Slovenija bo vrnitev v druščino najboljših zaznamovala s sobotno opoldansko preizkušnjo s Kanadčani; letošnji nastop v družbi najboljših bo enajsti, odkar so se Slovenci leta 2001 prvič uvrstili na SP elitne skupine. Slovenska reprezentanca je tam nastopala v letih 2002, 2003, 2005, 2006, 2008, 2011, 2013, 2015, 2017 in 2023. Do zdaj je Slovencem uspelo obstati le dvakrat, zadnjič leta 2005, ko je bil veljaven še drugačen sistem tekmovanja.

Slovenska reprezentanca bo nastopila močno pomlajena. Foto: Jure Banfi Rise bo tokrat med elito s selektorskega mesta vodil Edo Terglav. Ekipa je močno pomlajena, nosilci igre zadnjega desetletja (Jan Urbas, Žiga Jeglič in Miha Verlič) so končali kariere, Rok Tičar in Anže Kuralt sta se že pred časom s selektorjem dogovorila, da izpustita prvenstvo, v zadnjih dneh je postalo jasno, da v Stockholmu ne bo še Gašperja Krošlja, Anže Kopitar pa se po izpadu v končnici lige NHL prav tako ne bo pridružil reprezentanci.

V tej je kar sedem hokejistov od 25, ki so prvič del članskega svetovnega prvenstva, kar 14 pa jih je prvič na prvenstvu skupine A. Med njimi je tudi naturalizirani vratar Lukaš Horak.

Slovenija bo po uvodnem zgoščenem koncu tedna (v soboto in nedeljo bo obakrat igrala v "terminu za kosilo" ob 12.20, najprej s Kanado, potem s Slovaško) imela prost ponedeljek. V torek, 13. maja, jo ob 16.20 čaka Latvija, v četrtek, 15. maja, pa ob isti uri še Finska. Dan pozneje bo čas za obračun z gostitelji Švedi, kar bo tudi edina tekma, ki jo bo Slovenija igrala v večernem terminu ob 20.20. Po še enem dnevu premora pa bosta 18. in 19. maja še tekmi z na papirju najbolj enakovrednima tekmecema, Avstrijo in Francijo (obe ob 16.20).

Slovenska reprezentanca za SP: Vratarji: Lukaš HORAK (Olimpija/SLO), Matija PINTARIČ (Grenoble/FRA), Žan US (Jesenice/SLO) Branilci: Jan ĆOSIĆ (Olimpija/SLO), Jan GOLIČIČ (Gatineau Olympiques/CAN), Blaž GREGORC (Olimpija/SLO), Aleksandar MAGOVAC (Amiens/FRA), Bine MAŠIČ (Olimpija/SLO), Matic PODLIPNIK (Kitzbuhler/AUT), Urban PODREKAR (Flint Firebirds/ZDA), Miha ŠTEBIH (Horacka Slavia Trebic/ČEŠ) Napadalci: Miha BERIČIČ (Olimpija/SLO), Jan DROZG (Kunlun Red Star/KHL), Žan JEZOVŠEK (Lindau/NEM), Rok KAPEL (Olimpija/SLO), Nace LANGUS (Augustana University/ZDA), Rok MACUH (Olomouc/ČEŠ), Marcel MAHKOVEC (Olimpija/SLO), Ken OGRAJENŠEK (Linz/AUT), Robert SABOLIČ (Olimpija/SLO), Nik SIMŠIČ (Olimpija/SLO), Filip SITAR (University Connecticut/ZDA), Jaka SODJA (Olimpija/SLO), Matic TÖRÖK (KooKoo/FIN), Anže ŽEŽELJ (Fehervar/MAD).

Razpored tekem slovenske reprezentance na SP v Stockholmu Sobota, 10. maj

12.20, Slovenija – Kanada Nedelja, 11. maj

12.20, Slovaška – Slovenija Torek, 13. maj

16.20, Slovenija – Latvija Četrtek, 15. maj

16.20, Finska – Slovenija Petek, 16. maj

20.20, Švedska – Slovenija Nedelja, 18. maj

16.20, Slovenija – Avstrija Ponedeljek, 19. maj

16.20, Francija – Slovenija