Kanadčani premočni za rise

Slovenska hokejska reprezentanca je začela boje na svetovnem prvenstvu elitne skupine. V Stockholmu je na prvi tekmi v skupini A z 0:4 izgubila spopad s Kanado. Ta spada v najožji krog favoritov za zlato kolajno. V osmi minuti je Kanado v vodstvo popeljal Bo Horvat, na začetku druge tretjine pa prednost podvojil Nathan MacKinnon. Šele nato se je zares pokazala razlika v kakovosti, do konca druge tretjine so Kanadčani zadeli še dvakrat, naprej drugič Horvat in nato še Noah Dobson (4:0). Prvič na velikih tekmovanjih za Slovenijo igra naturalizirani Lukaš Horak, na današni tekmi je ustavil 40 strelov na svoja vrata.