Risi proti Kanadi trpeli, nad Slovake pa z dvignjenimi glavami #video

"Res so imeli veliko priložnosti, trpeli smo v obrambi," je po uvodni tekmi svetovnega prvenstva v hokeju na Švedskem priznal slovenski branilec Blaž Gregorc. Risi so se za uvod pomerili z veliko Kanado, ki je bila pričakovano močnejša in je zmagala s 4:0. A slovenske hokejiste je odlično reševal tudi naturalizirani vratar Lukaš Horak, ki je nabral 40 obramb, slovenska četa pa se tudi po visokem zaostanku ni predala in se je borila do konca, kar je razveselilo selektorja Eda Terglava.

"Vedeli smo, proti komu bomo igrali, proti Kanadi. Vemo, da imajo veliko zvezdnikov, ki jih drugače gledamo po televiziji, ampak na koncu 4:0. Mislim, da bi pred tekmo vsak podpisal, če bi kdo napovedal tak rezultat. Res so imeli veliko priložnosti, trpeli smo v obrambi, ampak je Horak opravil neverjetno delo, ubranil veliko stoodstotnih priložnosti, tako da moramo dvignjenih glav v jutrišnjo tekmo," je po današnjem porazu proti slovitim Kanadčanom v Stockholmu za Hokejsko zvezo Slovenije povedal Blaž Gregorc.

Že jutri ob 12.20 rise čaka spopad s Slovaško, kjer bi že lahko bolj samozavestno lovili boljši izid. Priprava na Slovake se je že začela, je še povedal branilec: "Dobro se moramo regenerirati, se spočiti, naspati,. Jutri je spet taka zgodnja tekma proti Slovaški, ki je na papirju veliko slabša od Kanade, Poskušali bomo narediti vse, pa bomo videli, kaj bo."

"Fantje so pokazali karakter, odigrali vseh 60 minut"

Pomlajena slovenska reprezentanca je kljub porazu pokazala pravi obraz, proti velikim favoritom se je trdo in pogumno borila, v prvi tretjini prejela en sam gol, v tretji celo nobenega. Ključna je bila druga, v kateri so v ligi NHL prekaljeni zvezdniki Slovencem zabili tri gole. "Vedeli smo, da bomo v težkem položaju celo tekmo. Veliko je bilo igre v naši obrambi," je povedal selektor risov Edo Terglav. "Če gledamo igro pet na pet, smo dobili samo en gol, kar je bilo zelo pozitivno. Videli smo, da lahko igramo, veliko je bilo bojev, veliko blokiranih strelov, fantje so to dobro opravili. Slabše pa je bilo to, da je bilo veliko prekrškov, Kanada nam je dala tri gole in to je del igre, ki ga moramo jutri izboljšati. V prvi vrsti moramo biti bolj disciplinirani, da ekipam ne damo toliko priložnosti igre s 'power-playjem'," je še povzel.

"Zdaj se moramo zresetirati in pripraviti na jutri." Foto: Aleš Fevžer

Zadovoljen je bil s pristopom. "Sicer pa je bilo veliko dobrih stvari, fantje so pokazali karakter, odigrali vseh 60 minut, da niso odnehali, tudi takrat, ko bi lahko, v drugi tretjini, ko smo bili v malce slabšem položaju, Igrali smo naprej in zaključili tekmo tako kot je treba. To je zelo pozitivno za naprej."

In že jutri sledi nov izziv proti ranjenim Slovakom, ki so v petek z 0:5 priznali premoč gostiteljem Švedom. "To je ekipa, ki je odigrala malce slabšo tekmo v petek, danes so imeli prosto, jutri pa ... Take ekipe bodo odreagirale, tekmo bodo poskušali začeti dobro, tato da moramo biti mentalno in fizično pripravljeni takoj na začetku. Imajo mlado ekipo z veliko hitrost. Zdaj se moramo zresetirati in pripraviti na jutri," pravi Terglav.

