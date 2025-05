Krvniki Kopitarjevih Kraljev grozijo z metlo

Edmonton Oilers, ki so v prvem krogu končnice lige NHL s 4:2 izločili Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja, tudi v polfinalu zahodne konference blestijo in proti Vegas Golden Knights vodijo z 2:0. Serija se je po dveh tekmah v Las Vegasu preselila v Kanado, kjer lahko aktualni podprvaki lige zaključijo posel in pometejo s tekmeci. Tretjo zmago bodo lovili v noči na nedeljo po slovenskem času. Tretjo tekmo polfinala vzhodne konference bosta ponoči odigrali tudi moštvi Carolina Hurricanes in Washington Capitals, tam je izid izenačen na 1:1 v zmagah.