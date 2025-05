Polfinalno serijo odpirajo še krvniki Kopitarjevih Kraljev

V hokejski ligi NHL polfinalni seriji v zahodni in vzhodni konferenci odpirata še moštvi Edmonton Oilers in Washington Capitals. Prvo je v konferenčnem, četrtfinalu izločilo Anžeta Kopitarja in njegove Los Angeles Kings, za mesto v konferenčnem finalu pa bo zdaj na štiri zmage obračunalo z Vegas Golden Knights. Prva tekma serije bo v Las Vegasu. Aleksander Ovečkin pa s svojimi Capitals v Washingtonu gosti Carolina Hurricanes.