Edmonton v strašni formi, da se ga boji še Vegas

Hokejisti Carolina Hurricanes in Edmonton Oilers bodo skušali v noči na petek podvojiti prednost v konferenčnem polfinalu lige NHL, in to proti nasprotniku, ki je imel v rednem delu sezone več zmag.

Carolina Hurricanes so prvo polfinalno tekmo vzhodne konference lige NHL proti Washington Capitals dobili v gosteh po podaljšku z 2:1 in tako vodijo z 1:0 v zmagah. Edmonton Oilers so prav tako v gosteh v polfinalu zahodne konference s 4:2 premagali Vegas Golden Knights. Ekipa iz Kanade je trenutno res vroča, saj je za pet zaporednih zmag (štiri nad Los Angeles Kings in Anžetom Kopitarjem) dosegla kar 24 golov.

Liga NHL, 8. maj (konferenčni polfinale):