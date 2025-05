Slovaki pomagali Slovencem, Švedska ostaja neporažena

Švedski hokejisti so v četrti tekmi svetovnega prvenstva elitne skupine, ki ga gostijo skupaj z Dansko, v Stockholmu s 6:0 premagali Latvijo in ostajajo pri popolnem izkupičku. Na drugi tekmi v skupini A je Slovaška z 2:1 premagala Francijo. V Herningu so Američani po podaljšku s 6:5 strli Norvežane, Danska je za prvo zmago s 5:1 ugnala Kazahstan.

Švedska hokejska reprezentanca na letošnjem SP pred domačimi navijači ostaja neporažena. Proti Latviji je zabeležila četrto zmago in je vrhu skupine A. Za Latvijce je ob dveh zmagah to drugi poraz.

Prva tretjina se je v švedski prestolnici končala brez golov, nato pa so Švedi začeli stopnjevati tempo. V drugi tretjini so tekmecem z Baltika zabili dva, v zadnji tretjini pa štiri gole. Šest različnih strelcev se je tokrat podpisalo pod švedske zadetke, golu pa sta podajo dodala Elias Lindholm in Lucas Raymond.

Na drugi tekmi te skupine so Slovaki prišli do druge zmage, po Slovencih so premagali še Francoze z 2:1. Slednji ostajajo brez zmage, na sedmem mestu imajo od zadnje Slovenije točko več po zaslugi poraza po podaljšku proti Finski. Prav ta bo v četrtek naslednji slovenski tekmec.

Po uvodni tretjini brez golov so Slovaki v drugi povedli z golom Martina Chromiaka, pet minut pozneje je izenačil Louis Boudon. Končni izid je sredi zadnje tretjine postavil Mislav Rosandič.

V skupini B v danskem Herningu so se Američani namučili z Norvežani, na koncu pa vpisali tretjo zmago, prvo po podaljšku, in so trenutno pri osmih točkah na drugem mestu v skupini. Norvežani so še četrtič izgubili in kljub prvi osvojeni točki ostajajo na dnu.

Američani so že po uvodni tretjini vodili s 4:1 in kazalo je na njihovo gladko zmago. V nadaljnjih dveh tretjinah je bil dvoboj bolj izenačen, predvsem pa so bili bolj natančni Norvežani, ki so dobili naslednji dve tretjini, dvoboj pa je 1:27 minute pred koncem v podaljške popeljal Stian Solberg.

Tage Thompson je 51 sekund pred koncem prvega podaljška le zadel za zmago ameriške zasedbe. Thompson je bil sicer na trikrat natančen, tri točke je vpisal tudi Clayton Keller (gol in dve podaji). Pri Norveški je hat-trick dosegel Solberg, Martin Ronnild je dodal gol in podajo.

Do prvih točk na letošnjem prvenstvu so po treh zaporednih porazih prišli tudi drugi gostitelji Danci, ki so bili tokrat boljši od Kazahstana. Danci so po prvi zmagi skočili na peto mesto, po točkah so se izenačili z Madžari (tekma manj) in Kazahstanom.

Tudi na tem dvoboju prva tretjina ni ponudila zadetkov. V drugi pa so Danci načeli mrežo tekmeca in jo dobili z 2:0. Sredi tretje je Kazahstan znižal na 1:2, a so gostitelji z goloma v razmaku vsega 20 sekund slabih deset minut pred koncem potrdili zmago. Dva gola je dosegel Alexander Truem dve podaji je prispeval Joachim Blichfeld, gol in podajo pa Nick Olesen.

Slovenci v četrtek nad Fince

Slovenski hokejisti imajo po torkovem porazu proti Latviji tekmovanja prost dan, v četrtek (16.20) in petek (20.20) pa jih čaka zahteven spored proti favoriziranima kolektivoma.

Najprej se bodo pomerili z neprepričljivimi Finci, dan zatem še s Švedi. Po dnevu premora sledita še zadnji tekmi prvenstva, v nedeljo (16.20) se bodo zoperstavili Avstrijcem, v ponedeljek popoldan pa Francozom.

