Slovenska hokejska reprezentanca bo po visokem četrtkovem porazu s Finsko (1:9) že danes znova na delu . Ob 20.20 bo v Stockholmu peto tekmo svetovnega prvenstva igrala proti še eni favorizirani tekmici, Švedski. Gostitelji, ki bodo imeli v Avicii areni množično podporo, so po štirih tekmah pri maksimalnih 12 točkah. Še pred dvobojem bodo oči risov usmerjene v bitko Avstrije in Francije, s katerima bodo igrali v nedeljo in ponedeljek, ko bodo upali na prepotrebne točke za obstanek. V nižji rang tekmovanja izpade zadnjeuvrščena reprezentanca vsake skupine. V skupini A so na tem trenutno prav Slovenci.

Slovenski hokejisti so po štirih tekmah svetovnega prvenstva kot edini še brez točke, pred njimi pa je 24 ur po visokem porazu s Finsko (1:9) nov zahteven obračun. Na domačem ledu jih bodo ob 20.20 pričakali favorizirani Švedi, ki jim gre v Stockholmu rezultatsko odlično. Po štirih tekmah so pri štirih zmagah in maksimalnih 12 točkah, zvečer lahko dokončno potrdijo četrtfinale.

Slovenci in Švedi so se na uradnih tekmah – svetovnih prvenstvih in olimpijskih igrah – srečali trikrat, risi pa imajo negativen izkupiček. Vse tri tekme so dobili Skandinavci, zadnjo na tekmovanju petih krogov v Sočiju s 5:0, pred tem so na svetovnem prvenstvu leta 2002 zmagali z 8:2, leta 2013 pa so Slovence strli z 2:0.

Terglav: Glave morajo biti prave

Slovenski selektor Edo Terglav je po porazu s Finci dejal, da je bila to z ofenzivnega vidika najslabša tekma na prvenstvu in da je dobro, da ne bodo imeli preveč časa za razmišljanje do naslednje tekme.

"Vemo, kaj nas čaka proti Švedom, imeli so prost dan, tako da bodo začeli močno, na kar moramo biti pripravljeni. Glave moramo imeti prave, 60 minut se moramo boriti, odigrati maksimalno, kot lahko," pravi Terglav.

Avstrijce po večerni četrtkovi tekmi s Kanado čaka pomemben dvoboj v boju za obstanek proti Franciji. Foto: Guliverimage

Oči uprte na popoldansko tekmo

Za njegove varovance bo to edina večerna tekma na svetovnem prvenstvu. Še pred njo pa bodo pogledovali proti popoldanskemu dvoboju Avstrije in Francije, reprezentancama, s katerima se bodo pomerili v nedeljo in ponedeljek. Avstrijci imajo na računu dve točki, Francozi eno, slovenski tabor pa upa, da bo zadnja tekma še odločala o obstanku med elito.

Če so imeli Francozi v četrtek tekmovanja prost dan, pa bodo fizično bolj utrujeni slovenski severni sosedi, saj so v četrtek zvečer igrali s Kanado in po vodstvu izgubili z 1:5.

Danci se bodo popoldan pomerili z Madžari. Foto: Reuters

Popoldne bodo v Herningu na delu gostitelji Danci, ki lovijo zadnji vlak za preboj v četrtfinale. Njihov tekmec bodo Madžari. Zvečer bodo tam palice prekrižali Švicarji in Norvežani.

SP v hokeju, 8. dan:

Petek, 16. maj:

Lestvici:

