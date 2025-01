Tesen poraz Olimpije s prvaki, za katere je navijala Alex Louttit

Hokejisti HK Olimpija so odigrali drugo domačo tekmo tedna. Potem ko so v sredo tesno premagali Pustertal, so zdaj tesno izgubili z branilcem naslova Salzburgom z 1:1. V Tivoliju je bil na ogled tudi pokal za zmagovalca tekmovanja Karl Nedwed. Tekmo pa si je pod Rožnikom ogledala tudi izvrstna smučarka skakalka Alexandria Louttit. Kanadčanka, ki lep del leta živi in trenira v Sloveniji, je navijala za Salzburg.

ICEHL, 10. januar:

V Tivoliju je tudi kanadska smučarka skakalka Alex Louttit, ki navija za Salzburg. Foto: Alex Loutitt Instagram Olimpija in Salzburg sta se to sezono srečala že tretjič. Ko so se 20. decembra in branilci naslova doma zmagali s 6:2, je vodstvo ljubljanskega kluba poseglo po trenerski menjavi. Zdaj Olimpijo vodi Andrej Tavželj. Tekma v Tivoliju se je končala z minimalnim porazom domačega moštva z 1:2.

Proti Salzburgu so bili Ljubljančani blizu zmagi, a so morali na koncu v tesnem in ostrem obračunu, v katerem ni manjkalo niti vročih trenutkov, le priznati premoč izkušenim nasprotnikom. Ti so do vodstva prišli v uvodni tretjini, ko so izkoristili nekaj negotovosti pred vrati domačih. Vendar se je Olimpija hitro vrnila, ob dokaj izenačeni igri (na koncu je bilo razmerje strelov 37-30 za goste) pa tudi rezultatsko izenačila. Rudolf Červeny, v tej sezoni se je že izkazal z nekaj zadetki ob igralcu več, je v 16. minuti z neubranljivim strelom poskrbel za 1:1.

A to je bil nazadnje edini ljubljanski zadetek na dvoboju. Domači so imeli sicer precej priložnosti, vendar tudi veliko smole. Še posebej to velja za Roka Kapla, ki je v drugi tretjini plošček dvakrat poslal v okvir gola, tako da je Atte Tolvanen ostal pri enem prejetem. Odločilni gol pa so Salzburžani dosegli celo, ko so imeli sami igralca manj; ob izključitvi v 28. minuti so domačim ukradli plošček pred golom in Lucas Thaler je premagal Lukaša Horaka.

Foto: Filip Barbalić V zadnji tretjini so domači prek Marcela Mahkovca še tretjič stresli zgolj okvir gola, vse nalete pa so tekmeci znali ustaviti. Izkušeni Salzburg je Olimpijo umiril tudi v zaključku tekme, tako da je Horak šele minuto pred koncem lahko zadrsal iz vrat, a prave priložnosti za izenačenje zeleno-beli niso imeli.

Olimpija bo v nedeljo gostovala pri Asiagu, prihodnji teden pa jo čaka polfinale državnega prvenstva proti HK Triglav Kranj. Prva polfinalna tekma bo v torek v Tivoliju. V drugem polfinalnem paru se bodo pomerili Celjani in Jeseničani.

Celovčani desetič zapored?

Gradec (Rok Tičar) je doma z vodilnim Fehervarjem AV19 (Anže Kuralt - poškodba) izgubil z 2:5. Linz (Ken Ograjenšek, Luka Maver) je s 5:1 premagal Beljak, zmagala sta še Dunaj in Vorarlberg.

Celovec (Jan Muršak, Luka Gomboc - poškodba) se je po odmevni zmagi na koroškem derbiju, ko je s kar 8:0 nadigral Beljak, po deseto zaporedno zmago odpravil na Južno Tirolsko k Pustertalu. Muršak je dosegel drugi gol Celovca na tekmi.

Celovcu gre odlično. Foto: Filip Barbalić

Na lestvici so Ljubljančani ostali osmi z 52 točkami, šesti Gradec uhaja za 11 točk, imajo pa Ljubljančani sedem točk več od devetega Pustertala.

ICEHL, 10. januar:

Lestvica:

Preberite še: