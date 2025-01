HK Olimpija Ljubljana se bo morala do konca sezone znajti brez 29-letnega kanadskega branilca Arvina Atwala. Ta je zaradi poškodbe že končal sezono. "Zahvaljujemo se mu za ves trud in borbene predstave v zeleno-belem dresu ter mu želimo uspešno okrevanje," so zapisali v ljubljanskem hokejskem klubu.