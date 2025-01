"Mislil sem, da bom igral do 35. leta, pred dnevi pa sem dopolnil 37. let. Imel sem sestanek s športnim direktorjem, vprašal me je, kaj mi mora ponuditi, da bi me prepričal, da ostanem še eno leto. Povedal sem, naj sestavi najboljšo pogodbo, kar lahko, nato pa se bom odločil, ali bom še igral ali ne. O tem se ne mislim odločiti poleti, saj se takrat vedno najbolje počutim, pač pa se želim odločiti pred začetkom končnice ali pa celo pred februarskim premorom," o tem, da bo kmalu sprejel dokončno odločitev v zvezi z nadaljevanjem kariere pravi slovenski hokejski napadalec Jan Muršak.

Nekdanji slovenski hokejski reprezentant Jan Muršak drugo sezono zapored uspešno igra za Celovec, s katerim je sredi preteklega tedna v Tivoliju premagal Olimpijo, z njim pa želi osvojiti tudi ligo ICE. Lani so bili blizu, a jim je Salzburg to preprečil na sedmi finalni tekmi. Po visoki nedeljski zmagi – Muršak je dvoboj zaradi žaljenja sodnikov končal predčasno – so Celovčani drugi.

Štajerec, ki je pretekli teden praznoval 37. rojstni dan, uradno še ne ve, ali bo po koncu tekmovalnega obdobja nadaljeval kariero. Na Koroškem je pomemben člen napada, tudi letos dosega več kot točko na tekmo in je po točkah (30 tekem, 12 golov, 21 asistenc) na tretjem mestu svojega kolektiva, a priznava, da ni lahko. Poškodbe mu niso prizanašale, regeneracija po tekmah je vse daljša, leta pa zahtevajo, da izpusti tudi kakšno tekmo – v tej sezoni jih je četrtino.

Na odločitev bo treba še nekoliko počakati, se je pa po sredini tekmi v pogovoru z novinarji razgovoril o več temah.

O zmagovitem decembru in štartu v januar Celovca:

Celovčani so se po odličnem decembru in prvih januarskih tekmah povzpeli na lestvici. Trenutno so drugi. Foto: Filip Barbalić

Na začetku sezone smo imeli kar nekaj poškodb, postopoma pa se nam je le uspelo vrniti v formo, začeli smo kazati takšne igre, kot smo jih lansko sezono. Mislim, da imamo še vedno veliko prostora za napredek, za izboljšave. Včasih morda tudi malo podcenjuješ kakšnega nasprotnika in hitro te lahko kdo preseneti, ampak decembra smo imeli res veliko zmag, tudi januar smo dobro začeli, tako da nam gre dobro, a se zavedamo, da smo lahko še boljši.

O tem, kje imamo največ prostora za izboljšavo:

Predvsem pri konstantnosti skozi tekmo, pa tudi v obrambi. V obrambni tretjini se nam včasih dogaja, da igralci izgubijo svojega igralca, nato želi nekdo drugemu pomagati, potem pa je prost drugi igralec. Zadetkov načeloma dosegamo veliko, tako da nam to kar gre, v obrambi pa pridejo kakšne tekme, ko nismo najboljši. Tudi v igri z igralcem več menim, da so nas ekipe malo naštudirale, tako da bo treba nekaj spremeniti. Predvsem pa lahko izboljšamo konstantnost skozi 60 minut.

O ekipi Celovca:

"Imamo veliko super fantov, smo dobra klapa, nimamo nekih superzvezdnikov." Foto: Aleš Fevžer

Ekipa je odlična, imamo veliko super fantov, smo dobra družba, nimamo nekih superzvezdnikov, trenerji so mladi, imamo veliko prostih dni, a ko se trenira, se res trenira. Načeloma igramo kot ekipa, ne igramo kot posamezniki, vse peterke lahko dosežejo zadetek. A kot pravim, imamo še veliko prostora za napredek, in poskušamo biti še boljši.

O svojih številkah:

V mojih letih se ne gleda več ravno na statistike, rad pa bi še osvojil prvenstvo. Lani smo bili blizu. Zagotovo je lažje igrati, ko daješ gole, prispevaš podaje, a to pri meni ni več tako pomembno, kot je bilo včasih, ko sem se želel prodati kam v tujino, dobiti boljšo pogodbo. Nisem več najmlajši, regeneracija je slabša, včasih so kakšne tekme boljše, včasih slabše, a za zdaj sem lahko kar zadovoljen.

O svojem zdravju, regeneraciji, poškodbah:

"O tem, ali bom še igral, se ne mislim odločiti poleti, saj se takrat vedno najbolje počutim. Želel bi se odločiti pred začetkom končnice ali pa celo prej, pred tem februarskim premorom." Foto: Aleš Fevžer

Regeneracija je pri teh letih slabša, daljša, odpornost hitreje pade, tako da hitro zbolim. Letos sem imel kar nekaj trebušnih težav. To bomo poskušali odpraviti skozi februarski premor oziroma pogledati, kje je težava. Prebava ti lahko vzame veliko energije, odpornost pade, zboliš, tako da je včasih treba izpusti kakšno tekmo.

O tem, koliko energije, volje še ima za treninge, vso hokejsko rutino:

Ko pride do treningov, imam veliko energije. Mislim, da bom treniral tudi po karieri, ali bom hodil v fitnes, kolesaril ... Večja težava je pritisk tekem, sploh če igraš v bolečinah, če imaš poškodbe. Na začetku sezone je super, tudi na koncu sezone je super, vmes, pozimi, decembra, januarja, ko so kratki dnevi, malo sonca, pa se mi zdi, da je zadnjih nekaj let težje. Za zdaj energija še je, tudi v Celovcu me imajo radi, me cenijo, tako da se za zdaj kar dobro počutim, ne glede na to, da kdaj pride kakšen slabši dan.

O tem, ali se je z vodstvom Celovca resneje pogovarjal o prihodnosti:

Mislil sem, da bom igral do 35. leta, pred nekaj dnevi sem dopolnil 37. let. Imel sem sestanek s športnim direktorjem Oliverjem Pillonijem, vprašal me je, kaj mi mora ponuditi, da bi me prepričal, da ostanem še eno leto. Povedal sem, naj sestavi najboljšo pogodbo, kar lahko, nato pa se bom odločil o tem, ali bom še igral naprej ali ne.

O tem, ali pušča odprta vrata tudi za druge klube:

Foto: HKO/Domen Jančič

Težko tečem. Ne vem. Za zdaj sicer še nisem prejel nobene ponudbe od drugod, vem pa, da interes je. Mislim, da so se celo pojavile novice, kot da smo skoraj že zmenjeni, a za zdaj ni bilo še nobene ponudbe iz Celovca. Jaz se s tem ne obremenjujem preveč. Tudi njim sem že povedal, da se o tem, ali bom še igral, ne mislim odločiti poleti, saj se takrat vedno najbolje počutim. Želel bi se odločiti pred začetkom končnice ali pa celo prej, pred tem februarskim premorom.