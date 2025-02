Slovenski hokejski napadalec Jan Muršak je nedeljski trening Celovca končal s poškodbo. Kot so zapisali na uradni spletni strani kluba, si je v nedeljo poškodoval zgornji del telesa in od takrat dve noči preživel v bolnišnici na zdravljenju. Kako dolgo bo odsoten, je v tem trenutku težko napovedovati, pravijo in dodajajo, da bodo njegovo stanje ponovno ocenili konec meseca.

V nedeljo pozno zvečer so se avstrijski mediji razpisali o hujši poškodbi slovenskega hokejskega napadalca Jana Muršaka. Sedemintridesetletnik se je poškodoval na treningu Celovca, ko naj bi po naletu soigralca priletel v ogrado. Na prizorišče so prišli reševalci in ga odpeljali v bolnišnico.

Dva dni zatem so pri koroškem klubu zapisali, da je eden vidnejših članov napada utrpel poškodbo zgornjega dela telesa, pri čemer konkretnejših informacij niso podali, in da je od tedaj dve noči preživel na bolnišničnem zdravljenju. "Trenutno ni mogoče zanesljivo oceniti, koliko časa bo odsoten. Njegovo stanje bodo ponovno ocenili proti koncu meseca," so ob tem zapisali pri vodilnem moštvu lige ICE Celovcu.

Muršak, ki se je skozi kariero soočil z več poškodbami, je pred mesecem dni dejal, da še ni odločen, ali bo po koncu sezone nadaljeval kariero.