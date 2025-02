Jeseničani pri Rodmanovih, Celjani na Hrvaškem

V Alpski ligi se začenja drugi del tekmovanja. Najboljših pet ekip rednega dela, med katerimi so tudi hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice, si je že zagotovilo četrtfinale, zdaj pa v master skupini igrajo med seboj za čim boljše izhodišče pred končnico in morebitni izbor tekmeca. Moštva, ki so redni del končala med šestim in 13. mestom (tudi HK RST-Pelle Celje), pa boj za preostale tri četrtfinalne vozovnice najprej nadaljujejo v dveh kvalifikacijskih skupinah.