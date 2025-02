Celjski hokejisti za konec rednega dela izgubili pri Rittnu

Celjane lahko na lestvici 13-članske lige prehiti še ekipa Bregenzerwalda, ki ima na lestvici dve točki manj, a boljši medsebojni izkupiček. Tekmo proti Cortini pa bodo avstrijski predstavniki igrali v sredo, ko se bo končal prvi del tekmovanja.

Ritten je z zmago prehitel Sij Acroni Jesenice in pred začetkom drugega dela zasedel drugo mesto. Domačini so prikazali precej več in zanesljivo slavili proti okrnjeni zasedbi iz knežjega mesta. Ta je v Italiji nastopila z vsega dvema napadoma in dvema branilskima paroma.

Posledično je bila premoč domačih izrazita. Neustavljiv je bil predvsem prvi napad. V prvi tretjini sta zadela Simon Kostner in Marco Insam. Edini zadetek v drugem delu igre je bil delo Alana Lobisa.

Nerešljiva uganka prvega napada domačih se je nadaljevala še z dvema zadetkoma Kostnerja v zadnji tretjini, s čimer je prišel do "hat-tricka". Končni izid je postavil član tretjega domačega napada Markus Spinell.

Drugi del tekmovanja se bo začel čez teden dni. Vmes bo še reprezentančni premor. Pred začetkom končnice se bo liga razdelila v dva dela. Prvih pet ekip, vključno z Jesenicami, bo igralo v skupini master za končno razporeditev od mesta prvega do petega nosilca v končnici.

Zadnjih osem ekip, med katerimi so tudi Celjani, bo razdeljenih v dve skupini. Najboljše tri iz vsake skupine bodo nato napredovale v dodatne tekme za končnico.

Alpska liga

Torek, 4. februar:

Lestvica