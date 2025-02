Jeseničani lahko potrdijo drugo mesto, Celjani pri zadnjih

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice bodo ob 18. uri na domačem ledu proti Vipitenu odigrali zadnjo tekmo prvega dela Alpske lige. Po tem se bo prva peterica že uvrstila v četrtfinale. Železarji so si četrtfinalno vstopnico že zagotovili, danes pa si lahko še drugo mesto, s katerim bi v drugi del tekmovanja odnesli tri bonus točke. Drugi slovenski predstavnik HK RST-Pellet Celje gostuje pri zadnjeuvrščeni Gardeni. Celjani, ki so deseti in bodo četrtfinalno vstopnico lovili v dodatnih bojih, bodo zadnjo tekmo prvega dela odigrali v torek na gostovanju pri prvaku Rittnu.