"Glavni trener Eisbärna Marcel Rodman je predčasno podaljšal pogodbo in bo ostal glavni trener vsaj do poletja 2026," so zapisali na uradni spletni strani Eisbären Zell am See.

Rodman je med letoma 2021 in 2024 deloval v trenerskem štabu Beljaka, ki igra na višji tekmovali ravni, v ligi ICE, pred tekočo sezono pa se je preselil v Alpsko ligo. V tej uspešno vodi ekipo iz Zell am Seeja. Polarni medvedi so redni del končali na prvem mestu in si zanesljivo priigrali četrtfinale, 43-letni Gorenjec pa predčasno novo pogodbo.

"Marcel je strasten, sodoben trener, ki vsak dan daje vse od sebe za razvoj ekipe in sebe. Njegove ambicije in oko za podrobnosti so izjemni. Ekipni duh v slačilnici je sijajen, veliko močnejši kot v prejšnji sezoni. Naša ekipa ima identiteto in igra točno tako, kot smo si zamislili. Marcel zna delati z igralci vseh starosti in jih razvijati. Imamo stabilnost, ki kaže našo jasno pot. Na ledu in zunaj njega smo tesno povezana skupnost. Smo prava ekipa. Ves upravni odbor stoji za Marcelom, veselimo se naše skupne prihodnosti," je v klubski mikrofon ob podaljšanju dejal generalni direktor Patrick Schwarz.

Počuti se kot doma

"Zelo uživam v Zell am Seeju. Moram reči, da imamo odlično, zelo zdravo organizacijo. Tukaj imam oziroma dobim vse, kar potrebujem kot trener. Moji igralci veliko vlagajo in trdo delajo vsak dan, nimam razloga, da ne bi nadaljeval svojega dela tukaj. Mislim, da je potreben čas za doseganje velikih stvari. Za klubom stoji vsa regija, podpora naših navijačev, pa tudi vsega mesta, je enkratna. Počutim se kot doma, zelo vesel sem, da bom tukaj ostal vsaj še eno leto," pa je podaljšanje sodelovanja komentiral Rodman.

