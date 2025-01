Zdesetkani železarji gostijo mlade rdeče bike, Celjani v Italiji

Hokejiste HDD Sij Acroni Jesenice do konca prvega dela sezone čakajo še štiri tekme, prvo od teh bodo odigrali ob 19. uri na domačem ledu. Tretji železarji, pri katerih so v ponedeljek naznanili, da se je k njim iz Ljubljane preselil Miha Zajc, bodo palice prekrižali z 11. moštvom Alpske lige, mladimi Salzburžani. Jeseničani bodo zaigrali oslabljeni, zaradi bolezni bodo manjkali Luc Slivnik, Gregor Koblar, Olli Valtola, še naprej okrevata Žan Špari Leben in Aljaž Hrobat Plemelj. Ekipo, ki si je že zagotovila četrtfinale, bo zaradi bolezni glavnega trenerja Nika Eronena tako kot v nedeljo vodil Aleksander Petrov. Celjani, ki se bodo za končnico potegovali v dodatnih bojih, zvečer čaka gostovanje pri Unterland Cavaliers. Hokejisti iz knežjega mesta so trenutno deseti, njihov gostitelj pa je s šestimi točkami in tekmo več deveti.