Jeseničani dvojni domači program odpirajo proti Rdečim bikom, dvanajsterica oddala prijavo

Pred hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice sta še zadnji tekmi prvega dela sezone Alpske lige, po katerem si bo prvih pet moštev že zagotovilo četrtfinale. Med temi so tudi Jeseničani, ki bodo končali na drugem ali tretjem mestu. Železarje ta konec tedna čakata dva domača obračuna, prvi ob 18. uri proti mladi ekipi Salzburga, v nedeljo ob 18. uri pa bodo palice prekrižali še z Vipitenom. Z Rdečimi biki so se srečali pred nekaj dnevi in njihov odpor strli po podaljšku. Drugi slovenski predstavnik HK RST-Pellet, ki si bo končnico poskušal zagotoviti v dodatnih bojih, bo v nedeljo gostoval pri zadnji Gardeni.