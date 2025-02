Jeseničani pri Cortini, Celjani pri Bregenzerwaldu

Nadaljuje se drugi del Alpske lige, v katerem najboljših pet moštev rednega dela v skupini master med seboj igra za čim boljše izhodišče pred četrtfinalom. Med temi so tudi hokejisti Jesenic, ki gostujejo pri Cortini. Preostala moštva se v dveh kvalifikacijskih skupinah borijo za končnico. V kvalifikacijski skupini B so tudi Celjani. Ti bodo tretjo zmago iskali pri Bregenzerwaldu, proti kateremu so v soboto izgubili po izvajanju kazenskih strelov.