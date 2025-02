Hokejisti HK Olimpija Ljubljana niso uresničili cilja, uvrstitve v končnico lige ICE. Še drugo sezono zapored jih je v pre-playoffu izločil Pustertal, a tokrat po zgolj dveh tekmah, na katerih so Ljubljančani dosegli zgolj en gol. "Ta trenutek nam je zelo težko, fantje so dali vse od sebe," je po torkovem porazu dejal glavni trener Andrej Tavželj. Olimpija bo zdaj čakala konec sezone HDD Sij Acroni Jesenice v Alpski ligi – železarji še niso začeli končnice –, saj se bosta večna tekmeca udarila v finalu državnega prvenstva.

V zgolj treh dneh je Pustertal še drugo leto zapored pokopal Olimpijine upe na končnico mednarodne lige ICE. Potem ko so Ljubljančani v nedeljo doma izgubili po podaljšku (1:2), so v torek na Južnem Tirolskem nujno potrebovali zmago, da bi serijo vrnili v Tivoli, a jim to ni uspelo.

En sam gol ...

Italijansko moštvo, ki je od druge tretjine diktiralo tempo, zeleno-belim ni dopustilo, da bi dosegli gol – Edward Pasquale je zaustavil vseh 19 strelov, sicer pa 49 od 50 strelov na obeh obračunih –, sami pa so zadeli dvakrat in se razveselili druge zaporedne uvrstitve v končnico.

"En gol v seriji razumljivo ni dovolj ... Vedeli smo, da bo tesno. Že vse štiri tekme proti Pustertalu v rednem delu so bile zelo tesne. Težko je, ko ne dosežeš gola," je o enem od dejavnikov za predčasen konec sezone v ICE po torkovem porazu v klubski mikrofon dejal glavni trener Andrej Tavželj.

"Ta trenutek nam je zelo težko, fantje so dali vse od sebe, a žal je konec sezone. Čestitke Pustertalu, igral je potrpežljivo in pametno ter zadel, ko je bilo to potrebno." Foto: Aleš Fevžer

"Igral je potrpežljivo in pametno ter zadel, ko je bilo to potrebno"

"Ta trenutek nam je zelo težko, fantje so dali vse od sebe, a žal je konec sezone. Čestitke Pustertalu, igral je potrpežljivo in pametno ter zadel, ko je bilo to potrebno. Želim mu vse dobro v končnici," je dodal Tavželj, ki je v tekmovalno obdobje vstopil v vlogi pomočnika trenerja. Ob koncu klavrnega decembra, ko so pri Olimpiji po dolgem čakanju in številnih porazih naposled le prekinili sodelovanje z Anttijem Karhulo, pa so mu zaupali glavno trenersko taktirko.

"Težko je to sprejeti. Kaj je bil glavni razlog? Ne vem, menim pa, da smo dali vse od sebe. Na obeh tekmah smo imeli padce in vzpone, dobre in slabe trenutke. Večino časa smo bili v svoji tretjini disciplinirani, so pa izkoristili vsako priložnost, ki smo jim jo ponudili. Čestitke Pustertalu za končnico," pa je po zadnji tekmi sezone v ICE dejal Žiga Pance.

Pustertal je še drugič zapored Olimpijo izločil v kvalifikacijah za četrtfinale. Foto: Foppa Iwan - HC Pustertal

Neizpolnjen cilj in čakanje Jeseničanov

Olimpija tako ni izpolnila rezultatskega cilja, ki si ga je zadala pred sezono, v katero je vstopila z okrepljeno igralsko zasedbo, novim kanadskim strateškim partnerjem Alexandrom Lefebvrom in spremljevalnim programom.

Njen rezultatski izplen na mednarodnem odru, na katerega je decembra zvabila nekdanjega igralca v ligi NHL Nicka Bonina, je tako enak kot preteklo tekmovalno obdobje – konec po bitki za četrtfinale.

Olimpija se bo v finalu državnega prvenstva merila z Jeseničani, a bo morala počakati, da ti svoje delo opravijo v Alpski ligi. Železarji bodo 8. marca začeli četrtfinale Alpske lige. Foto: Jan Gregorc

Sezone za zmaje pa še ni konec, čaka jih še finale državnega prvenstva, v katerem se bodo merili z Jeseničani. A do takrat bo preteklo še nekaj časa, saj so pri Hokejski zvezi Slovenije finale predvideli po koncu mednarodnih sezon obeh tekmecev (v ICE in Alpski ligi).

Železarji so si alpsko končnico zagotovili že v rednem delu, trenutno igrajo v skupini master, prvo tekmo četrtfinala, v katerem bodo igrali na štiri tekme, pa bodo začeli 8. marca.

Tudi alpski polfinale bo potekal na štiri zmage (končal se bo najpozneje 8. aprila), finale pa bo potekal na tri ali štiri zmage, zadnja mogoča tekma finala Alpske lige je predvidena 19. aprila.