Olimpija ostala brez četrtfinala, Pustertal boljši z 2:0

Olimpija Ljubljana je po osmem mestu v rednem delu lige za tekmeca v kvalifikacijah dobila južnotirolski Pustertal, kar je bila ponovitev lanskega kvalifikacijskega para. Takrat so imeli hokejisti iz Brunica prednost domačega ledu in slavili s skupnim izidom 2:1 v zmagah, tokrat pa so že na prvi tekmi odvzeli prednost domačega terena Ljubljančanom. Ti bi v torek morali nujno zmagati za nadaljevanje sezone, a doživeli še en poraz, pri katerem so ostali tudi brez doseženega gola.

Podobno kot prvi obračun, ki se je končal s temno zmago Pustertala, je bil tudi drugi dvoboj precej izenačen. Ljubljančani so sicer začeli podjetneje in imeli terensko premoč, v prvi tretjini so nadzorovali potek tekme, manjkala pa je učinkovitost pred vrati Eduarda Pasqualeja. Priložnosti so si pripravili predvsem najvidnejša okrepitev sezone pri zeleno-belih Nick Bonino, lepo akcijo sta izpeljala tudi Marcel Mahkovec in Nik Simšič, a so se vse končale brez zadetka.

Foto: Luka Kotnik Domači so prežali na protinapade, a je bil Lukaš Horak dobro razpoložen. V nadaljevanju se je, ob sicer ne najbolj privlačni igri, tehtnica počasi nagibala na stran domačih. Terensko premoč so sicer še vedno imeli gostje, vendar še vedno brez pravih izdelanih akcij. Eno takšno pa so v 36. minuti izvedli Južnotirolci, zadetek pa je nato dosegel Jason Akeson. Takšen razplet je pomenil, da bi morali gostje še več tvegati v zadnjem delu. Mahkovec je imel lepo priložnost, vendar Pasquale ni klonil, je pa v 44. drugi gol na tekmi dobila Olimpija, spet je Pustertal učinkovito končal izdelano akcijo.

Do konca dvoboja so gostje nato sicer poskušali vse, potrebovali so dva gola za podaljšek, a niso bili uspešni. Še najbližje sta bila Rok Kapel in Maris Bičevskis v 55. minuti, Horak je v 57. minuti še ubranil nevaren strel domačih, zadnji obupen poskus igralcev Andreja Tavžlja brez vratarja pa ni obrodil sadov, tako da so se zmaji še drugo sezono v nizu poslovili pred končnico. Zdaj jim ostaja le še finale domačega državnega prvenstva, ki pa bo na vrsti šele po končanih regionalnih nastopih drugega finalista Sija Acronija Jesenic; železarji so si v alpski ligi že zagotovili končnico.

Dunajčani izsilili tretjo tekmo

Pustertal je tako prvi udeleženec končnice iz kvalifikacij, na drugega bo treba počakati do petka. V obračunu med Fehervarjem in Vienno Capitals so namreč po zmagi Madžarov na prvi tekmi z 2:1 zdaj z 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) slavili Dunajčani in izsilili tretjo tekmo.

V končnico se je neposredno uvrstilo šest ekip iz rednega dela: celovški KAC, Salzburg, Bolzano, Linz, Gradec in beljaški VSV. Ko bodo znani vsi udeleženci končnice, bodo prva tri moštva rednega dela izbirala nasprotnike. Prve četrtfinalne tekme pa bodo na vrsti že v nedeljo, drugega marca.

ICEHL, 25. februar: