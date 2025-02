Pred zmaji prva tekma kvalifikacij za končnico

Hokejisti Olimpije Ljubljana danes vstopajo v ključno fazo sezone. V odločilni seriji "pre-playoff" tekem se bodo pomerili z ekipo HC Pustertal iz Brunica. Zmagovalec dveh od treh tekem si bo zagotovil mesto v končnici, zato bodo tekme polne napetosti in nepopustljive borbe.

Prva tekma bo danes ob 18.00 v Hali Tivoli, kjer bo vzdušje še dodatno obogateno s spremljevalnim dogajanjem. "Pričakujemo eno težko 'play-off' tekmo, vsem naše medsebojne tekme v tej sezoni so bile zelo izenačene, ne glede na to, da smo osvojili štiri zmage. Vse so šle na gol, dve v podaljšek oziroma v kazenske strele, pričakujemo tako zelo težko tekmo," je pred pomembnim obračunom dejal trener zmajev Andrej Tavželj.

V drugem "pre-playoffu" se merita Fehervar in Dunaj.

Drugi tekmi kvalifikacij bosta v torek , 25. februarja.

ICEHL, 23. februar:

Preberite še: