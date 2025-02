Hokejisti HK Olimpija Ljubljana bodo v nedeljo na domačem terenu začeli dodatni boj za četrtfinale. Do takrat jih čakata še dve tekmi rednega dela v Salzburgu in na Dunaju, ki ju želi trener Andrej Tavželj izkoristiti za dobro pripravo na izločilne dvoboje.

Slovenski predstavnik v ligi ICE HK Olimpija Ljubljana je na zadnji domači tekmi rednega dela v nedeljo gostil Beljak, ki je v Tivoli prišel po nujne točke in jih z zmago z 2:4 tudi odpeljal.

Moštvo z avstrijske Koroške je namreč še vedno v igri, da redni del konča med prvo šesterico in si s tem priigra neposredno uvrstitev v končnico. Na drugi strani je bilo že pred nedeljskim dvobojem jasno, da bo Olimpija redni del končala na osmem mestu, tako da jo od nedelje čaka pre-playoff, v katerem se bo borila za eno od preostalih dveh četrtfinalnih vstopnic.

Olimpija bo dodatne boje začela doma Olimpija bo pre-playoff začela v nedeljo doma. Tekmec - ali Pustertal ali Dunaj - bo znan v petek. Foto: Aleš Fevžer Ekipe, ki redni del končajo med prvo šesterico, si že zagotovijo četrtfinale. Moštva, ki redni del končajo med sedmim in desetim mestom, sezono nadaljujejo v pre-playoffu. Sedmi si sam izbere tekmeca, izbira pa lahko med devetim (Pustertal) in desetim (Dunaj), medtem ko se osmi (Olimpija) pomeri z ekipo, ki je sedmouvrščeni ni izbral. Četrtfinalno vozovnico si priigra tisti, ki prvi pride do dveh zmag. Olimpija bo boj za četrtfinale začela v nedeljo ob 18. uri v domačem Tivoliju. Za moštva na mestih med 11. in 13. (Vorarlberg, Asiago, Innsbruck) je sezone po rednem delu konec.

Andrej Tavželj ni bil zadovoljen, da je Olimpija gole prejemala na prelahek način. Foto: Domen Jančič

Gole prejemali na prelahek način

"Zadovoljen sem bil s pristopom. Vedeli smo, po kaj je prišel Beljak, da bodo naredili vse, da zmagajo. Vesel sem, da smo začeli, kot smo, da se nismo ustrašili. Po drugi strani pa menim, da je Beljak gole dosegel na prelahek način. Vedeli smo, da je to ena najboljših ofenzivnih ekip, da ne potrebujejo veliko, da dosežejo gole. A morda so jih tokrat dosegli malo prelahko. Na drugi strani pa smo se mi mučili. Pripravili smo si določene priložnosti, ko bi že v prvi tretjini morali vsaj začetki tekmo z golom, ne pa da smo spet lovili tekmeca, kot že zdaj nekaj tekem. A smo v tej fazi sezone, ko ta poraz ne sme zamajati vzdušja in vsega, kar smo delali," je po porazu dejal glavni trener Andrej Tavželj.

Do konca rednega dela jih čakata še dve gostovanji, v sredo v Salzburgu in v nedeljo na Dunaju. Foto: Aleš Fevžer

Iz Salzburga lahko odnesejo precej več kot s treninga

Ta bo svoje moštvo - v zelenem je v nedeljo debitiral kanadski branilec Shawn Lalonde - spet vodil v sredo na gostovanju pri branilcu naslova Salzburgu, v petek pa jih za konec rednega dela čaka še gostovanje na Dunaju.

Tavželj upa, da misli varovancem ne bodo že uhajale k nedelji, ko bodo začeli boje na izločanje. "Kakorkoli obrnemo, ti dve tekmi je treba korektno odigrati. Naš fokus je trenutno na Salzburgu. S tema dvema tekmama bomo lažje še kaj ustvarili, nadgradili kot pa s treningi. Treniramo lahko v nedogled, a na koncu so tekme tiste, ki ti lahko nekaj prinesejo. Ko igraš proti Salzburgu, je treba vedno narediti en korak več, vse je brzino višje, tako da upam, da bomo to znali izkoristiti za pripravo za pre-playoff."

Lestvica:

