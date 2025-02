Končan je redni del lige ICE, po katerem se je šest moštev že uvrstilo v četrtfinale (Celovec, Salzburg, Bolzano, Linz, Gradec in Beljak). Olimpija, ki je na zadnji tekmi visoko s 6:1 odpravila Dunaj, je redni del končala na osmem mestu, tako da jo od nedelje naprej čaka pre-playoff. V tem se bodo moštva, ki so redni del končala med sedmim in desetim mestom, pomerila za preostali četrtfinalni vstopnici. Olimpija se bo tako kot lani za četrtfinale merila s Pustertalom. Bitko na dve zmagi bo v nedeljo začela v Tivoliju. V drugem paru se bosta udarila Fehervar AV19, ki je prav po zadnji tekmi zdrsnil iz prve šesterice na sedmo mesto, in Dunaj. Za Vorarlberg, Asiago in Innsbruck je sezone konec.

Zadnji krog rednega dela v regionalnem tekmovanju za današnja tekmeca ni imel posebnega pomena. Ljubljančani so bili prikovani na osmo mesto, ki ga niso mogli izgubiti, Dunajčani pa so bili deseti in tudi varni kot zadnji potnik v kvalifikacije za končnico.

Gostje, ki so sicer pred začetkom sezone napovedovali oziroma merili na uvrstitev med prvih šest, kar bi pomenilo neposredno uvrstitev v končnico, so po slabem srednjem delu sezone in trenerski menjavi pristali v kvalifikacijskem boju za dodatni mesti v izločilnem delu sezone. So pa v zadnjih krogih vsaj potrdili osmo mesto, ki prinaša prednost domačega ledu v kvalifikacijah. V lanski sezoni so se znašli v podobnem položaju, a takrat je imel prednost Pustertal in se tudi uvrstil v končnico po zmagi na odločilni tekmi doma.

Danes so zeleno-beli dvoboj odlično začeli, saj so že po manj kot desetih minutah vodili z 2:0. Prvi je domačo zasedbo načel Maris Bičevskis, drugi gol je dodal kapetan Žiga Pavlin, ki se je pred odločilnim delom sezone vrnil na led po daljši odsotnosti zaradi poškodbe.

Foto: Johann Pittner

Dunaj je sicer takoj na začetku drugega dela znižal, vendar je že dve minuti pozneje Rudolf Červeny ob igralcu več znova poskrbel za dva gola naskoka. Takšna razlika je ostala tudi pred zadnjo tretjino.

V tej so nato Ljubljančani tekmece popolnoma nadigrali in dosegli še tri gole. Najprej je bil uspešen Kerbashian, potem je ob novi številčni prednosti zadel Rok Kapel, piko na i rednemu delu sezone pa je postavil Sabolič v 57. minuti.

Olimpija je tako redni del končala z 69 točkami.

Olimpija se bo za četrtfinale tako kot lani merila s Pustertalom. A tokrat bo imela prednost domačega ledu. Foto: Aleš Fevžer

Madžari izbrali Dunajčane, Olimpija s Pustertalom že v nedeljo doma

Takoj po koncu zadnjega kroga so v ligi določili tudi para za kvalifikacije: sedmi po rednem delu Fehervar AV19, ki je prav po večernem porazu s Salzburgom in zmagi Beljaka padel iz prve šesterice, si je izbral tekmeca v pre-playoffu. Izbiral je lahko med devetim Pustertalom in desetim Dunajem. Izbral je Dunajčane, kar pomeni, da se bo Olimpija tako kot lani za četrtfinale pomerila s Pustertalom.

Kvalifikacije se bodo začele že v nedeljo, ko bo Olimpija ob 18. uri igrala doma. V torek bo gostovala na Južnem Tirolskem, morebitna tretja tekma pa bo prihodnji petek v Tivoliju.

V rednem delu so Ljubljančani dobili vse štiri dvoboje: oba domača z 2:1, v gosteh pa enkrat po podaljšku s 5:4 in enkrat po izvajanju kazenskih strelov s 3:2.

Ko bodo znani vsi udeleženci končnice, bodo prva tri moštva rednega dela izbirala nasprotnike. Prve četrtfinalne tekme pa bodo na vrsti že v nedeljo, 2. marca.

Šesterica že v četrtfinalu, za trojico je sezone konec Celovčani so zmagovalci rednega dela. Foto: EC-KAC/Wolfgang Jannach Hokejisti Celovca, za katerega zaradi poškodb ne igrata Jan Muršak in Luka Gomboc, priložnost pa je dobil Tit Smolnikar, je z zmago nad Pustertalom potrdil prvo mesto. Na drugem je končal branilec naslova Salzburg, ki si je ob Korošcih zagotovil igranje v ligi prvakov. Tretje mesto po rednem delu je pripadlo Bolzanu, četrto Linzu (Ken Ograjenšek, Luka Maver), peto Gradcu (Rok Tičar), kot zadnji pa je četrtfinale z zmago nad Asiagom ujel Beljak. Za ekipe, ki so končale med 11. in 13. mestom (Vorarlberg, Asiago in Innsbruck) je sezone konec.

ICEHL, 21. februar:

Lestvica:

Preberite še: