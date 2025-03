Hokejisti Sij Acroni Jesenic bodo v četrtfinalu alpske lige igrali s Cortino Hafro, je razkril današnji izbor četrtfinala, pri čemer Jeseničani kot četrtouvrščena ekipa drugega dela tekmovanja niso imeli pravice izbora, ampak so čakali na izbor prvih treh moštev.

Preostali pari četrtfinala so Zeller Eisbären - Bregenzerwald, branilci naslova Rittner Buam SkyAlps bodo igrali z Merano Picher in Adler Stadtwerke Kitzbühel z Wipptal Broncos Weihenstephan. Slednji so v torek zvečer iz nadaljnjega tekmovanja z 2:1 v zmagah izločili Celjane.

Četrtfinale se bo začel v soboto, ekipe pa igrajo na štiri zmage. Sij Acroni Jesenice bodo prvo tekmo igrale doma in imele tudi prednost domače dvorane na morebitni odločilni sedmi tekmi.

Jeseničani so lani ostali brez četrtfinala, njihov tekmec pa so finalisti zadnjih dveh sezon.

