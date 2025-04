Jeseničani alpski finale odprli z zmago

Na uvodni finalni tekmi Alpske lige so hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice na gostovanju pri Zell am Seeju zmagali s 3:1 in prišli do vodstva v seriji, v kateri igrajo na štiri zmage. Druga tekma bo v torke na Jesenicah. Avstrijsko moštvo, ki ga s trenerske klopi vodi Marcel Rodman, se poteguje za prvi naslov, železarji pa za drugega. Prvič so bili prvaki leta 2023.

Alpska liga, finale, prva tekma

Sobota, 5. april:

Tekmec železarjev Zell am See je prva avstrijska ekipa v finalu drugega najmočnejšega regionalnega tekmovanja. Tako kot Jeseničani so tudi Avstrijci, ki jih kot glavni trener vodi Marcel Rodman, v končnici pa zanje igra Aljaž Predan, v polfinalu z "metlo" odpravili Vipiteno, v končnici pa sploh še ne poznajo poraza, saj so v četrtfinalu premagali Bregenzerwald prav tako s 4:0 v zmagah. V četrtfinalu so Jeseničani Cortino ugnali s 4:1, v polfinalu pa Ritten s 4:0 – tri tekme so se končale z golom v podaljšku.

Zell am See je bil prvi tako po rednem delu tekmovanja kot tudi po drugem delu v skupini master.

V dosedanjem delu sezone sta finalista odigrala pet tekem, uspešnejši so Avstrijci, ki so štirikrat zmagali (4:1, 3:2, 4:3 po podaljšku, 4:2); železarji pa so konec decembra zmagali s 4:2.

