Večer D za Celovec in Linz

Hokejisti Salzburga, ki branijo naslov, bodo danes dobili finalnega tekmeca. To bo zmagovalec sedme polfinalne tekme med Celovcem (Jan Muršak in Luka Gomboc po poškodbah ne igrata) in Linzem (Ken Ograjenšek, Luka Maver). Muršak se je po poškodbi vrnil na treninge, a so možnosti za njegovo vrnitev na današnjo tekmo majhne, so zapisali na uradni spletni strani kluba. Vloga favorita je na papirju pred začetkom pripadala lanskemu finalistu iz Koroške, a linška črna krila so še kako trd oreh. Celovčani so v četrtfinalu s 4:2 izločili Pustertal, Linz pa je proti Gradcu zaostajal z 1:3, nato pa po sedmi tekmi napredoval v polfinale. Ko je govora o sedmi tekmi, Celovčani niso pretirano uspešni – od ustanovitve lige so šestkrat igrali sedmo tekmo in le enkrat zmagali. Drugačna je zgodba Linza, ki je prav tako odigral šest sedmih tekem in kar petkrat zmagal.