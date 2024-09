"Želimo se primerjati z drugimi ligami, videti, kje smo, in ob tem uspešno zastopati svoj klub v ligi prvakov, ki združuje najboljše evropske klube. Želimo se učiti tudi od drugih klubov. Nobena skrivnost ni, da bomo verjetno "underdog", a ne želimo le sodelovati, pač pa smo tu, da tekmujemo," je pred začetkom sezone hokejske lige prvakov v mikrofon poljskega prvaka Unia Oswiecim, ki ga vodi peto sezono, dejal nekdanji selektor slovenske hokejske reprezentance Nik Zupančič.

55-letnik se je na Poljsko preselil v sezoni 2019/20 in od takrat – izjema je tekmovalno obdobje 2020/21, ko se je vrnil na Jesenice –deluje v Oswiecimu. S tamkajšnjim klubom je spomladi prekinil 20-letni sušo in postal poljski prvak. Z lovoriko so prvič v zgodovini kluba odprli vrata lige prvakov. Kljub predznaku underdogov v njej nastopajo izjemno uspešno.

Poljska zasedba, pri kateri blesti kapetan Krystian Dziubinski, je v Celovcu zaostajala 1:4, nato pa po preobratu slavila s 5:4. Foto: Guliverimage

Točka na točko, nato še zmaga

Za uvod so gostovali pri favoriziranem finskem prvoligašu Ilvesu in v Tampereju še dobri dve minuti pred iztekom rednega dela vodili, na koncu pa izgubili v podaljšku in odpeljali veliko točko. Sledil je poraz proti nemškemu prvaku iz Berlina (1:4), nato pa so gostili še prvaka IceHL Salzburg. Rdečim bikom so se dobro upirali, izgubili so v podaljšku in na račun vpisali drugo točko. V nedeljo jih je pričakalo gostovanje pri še enem članu IceHL, trofejnem Celovcu.

Korošci, ki še ne morejo računati na slovenskega napadalca Jana Muršaka, so v prvi tretjini močno prevladovali, hitro povedli z 2:0, v začetku zadnje tretjine pa vodili s 4:1. Domači gledalci so že razmišljali o zmagi, a nato se je začel preobrat poljskih gostov. Ti so v pičlih osmih minutah prek večinoma tujih okrepitev, ki jih je v postavi več kot domačih, štirikrat zadeli. Zdržali so poskuse gostiteljev, ki so iskali podaljšek, in se razveselili prve zmage na tekmovanju (5:4).

Zmagoviti zadetek poljskega kluba Unia Oswiecim:

"Resnično sem ponosen na našo ekipo"

Švedski vratar Linus Lundin je pomemben člen poljske zasedbe. Foto: Guliverimage V vratih Zupančičevih se je znova večkrat izkazal švedski čuvaj mreže Linus Lundin, ki je soigralce že na prejšnjih tekmah držal v igri, pod gole pa so se podpisali Finca Erik Ahopelto in Henry Karjalainen, Šveda Daniel Olsson-Trkulja in Hampus Olsson ter kapetan Krystian Dziubinski, sicer tudi kapetan poljske reprezentance, ki je na štirih tekmah lige prvakov štirikrat zatresel mrežo tekmecev.

"V prvi tretjini smo stali predaleč in Celovčanom dali preveč prostora, kar so tudi izkoristili. Stvari so šle nato na bolje, dosegli smo zadetek z igralcem več. Začeli smo delati prave stvari, začeli smo verjeti. Naš vratar nas je velikokrat rešil, mi pa smo mu pomagali. Resnično sem ponosen na našo ekipo, a ostali bomo skromni. Še vedno je veliko stvari, ki jih lahko izboljšamo," je po veliki zmagi za uradno spletno stran tekmovanja dejal Zupančič.

"Vedno sem rekel, da bomo potrebovali čas, da se navadimo na hitrost tekem hokejske lige prvakov. Iz tekme v tekmo smo bili boljši." Foto: Reuters

"Marsikaj se lahko naučimo in nadgradimo igro"

Na vprašanje, kaj ta zmaga pomeni za poljsko ekipo, je dodal: "Marsikaj. Pomerili smo se z ekipami, ki so drsalno boljše od nas in imajo boljše reakcije v igri. Od njih se lahko naučimo marsikaj in nadgradimo igro. Prav zato so tovrstne tekme za nas res pozitivne. Vedno sem rekel, da bomo potrebovali čas, da se navadimo na hitrost tekem hokejske lige prvakov. Iz tekme v tekmo smo bili boljši," je zadovoljen zaključil nekdanji slovenski reprezentant.

Oktobra proti Nemcem in Čehom

Njegovo moštvo bo zdaj misli za nekaj časa usmerilo v domače prvenstvo, ki ga bodo v ponovitvi lanskega finala odprli v sredo proti Katowicam. V ligi prvakov jih čakata vsaj še dve tekmi. Po štirih obračunih so pri petih točkah, s povprečjem 1,25 točke na tekmo so trenutno 17., isto povprečje imata tudi 15. in 16. moštvo, ki sta na pravi strani lestvice. V osmino finala po šestih dvobojih vodi prvih 16 mest. Zupančičevi bodo v ligi prvakov spet aktivni 9. oktobra, ko bodo gostili nemškega prvoligaša Straubing Tigers, teden zatem pa jih čaka zahtevno gostovanje pri aktualnem češkem prvaku Trincu.

Lestvica

