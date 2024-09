Verlič, Urbas in Jeglič tlakovali pot do petarde na Danskem

S tekmami tretjega kroga se nadaljuje hokejska liga prvakov. Nemški Fischtown Pinguins je s 5:0 slavil na Danskem, Miha Verlič, Jan Urbas in Žiga Jeglič so v prvi tretjini zrežirali oba zadetka za vodstvo. Fehervar AV19 Anžeta Kuralta je izgubil še tretjič zapored, z 1:3 je priznal premoč švedskemu prvoligašu Farjestadu.

Hokejska liga prvakov, tretje tekme:

Četrtek, 12. september

Nemški podprvak Fischtown Pinguins (Jan Urbas, Miha Verlič, Žiga Jeglič) je do druge zmage prišel pri danskem prvaku Sonderjyske Ishockey, ki ostaja brez točke. Gostje so povedli v deseti minuti, ko so izkoristili igralca več. Za 1:0 je po asistenci Jegliča zadel Verlič. V 16. minuti se je Fischtown Pinguins ponudila nova priložnost za igro z igralcem več, tudi tokrat so jo izkoristili, na 2:0 je zvišal Urbas, ki se je s soigralci na koncu veselil zmage s 5:0.

Fehervar AV19 (Anže Kuralt) je bil pred zahtevnim izzivom. Na domačem ledu je gostil švedskega prvoligaša Farjestad, ki se mu je do 43. minute dobro upiral in zdržal ob vseh 31 strelih, nato pa je gostom le uspelo povesti. Tri minute zatem so vodstvo še zvišali. Domači so v 58. minuti znižali (1:2), a so Švedi kaj hitro znova zadeli in odpeljali tretjo zmago.

Anže Kuralt je s Fehervarjem priznal premoč Farjestadu. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Celovec (Jan Muršak zaradi poškodbe ne igra, Luka Gomboc) je doživel drugi poraz, švicarski Fribourg je bil boljši s 4:0.

Poljski prvak Unia Oswiecim, ki ga kot trener vodi Nik Zupančič in si je zaradi transparenta na zadnji tekmi pridelal denarno kazen, bo v petek gostil Red Bull Salzburg.

V predtekmovanju lige prvakov nastopa 24 klubov. Vsak odigra šest tekem, nato najboljših 16 s skupne lestvice napreduje v izločilne boje. Zmagovalec bo znan februarja prihodnje leto. Naslov brani švicarski Geneve Servette.

Hokejska liga prvakov, tretje tekme:

Četrtek, 12. september

Petek, 13. september

Lestvica

Preberite še: