Prevlada Salzburga se nadaljuje: "z metlo" ubranili naslov prvaka

Hokejisti Red Bull Salzburga so v finalu ekspresno opravili s Celovcem, ki je zaradi poškodb pogrešal kar nekaj hokejistov, tudi Jana Muršaka. Na četrti finalni tekmi so koroškega tekmeca za četrto zmago in nov naslov odpravili s 4:0. Rdeči biki so tako še četrtič zapored zmagovalci tekmovanja, v katerem je sodelovala tudi Olimpija. Ta je v dodatnem boju za končnico izgubila s Pustertalom.