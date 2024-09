Poljski prvak Unia Oswiecim, ki ga kot glavni trener vodi nekdanji slovenski reprezentant in selektor Nik Zupančič, je ob debiju v hokejski ligi prvakov s točko, ki jo je na gostovanju vzel favoriziranemu finskemu Ilvesu, polnil medije. A še bolj odmeva dogajanje na tribunah med sobotno tekmo v Auschwitzu. To je pod drobnogledom, poljski klub pa naj bi čakala finančna kazen.

Poljski hokejski klub Unia Oswiecim je pod trenerskim vodstvom Nika Zupančiča spomladi po 20 letih čakanja znova postal poljski prvak in si z rezultati prislužil vstopnico za nastop v ligi prvakov.

Vanj so vstopili z zavedanjem položaja "underdogov", a kljub dejstvu, da jih čakajo tekmeci iz kakovostnejših lig, so prvenec v ligi prvakov izpeljali odlično. Na gostovanju v Tampereju so pet minut pred koncem rednega dela vodili, na koncu pa izgubili v podaljšku in odpeljali točko.

A če so se po uvodnem obračunu v medijih znašli kot ena najbolj pozitivnih zgodb začetka sezone, so njihovi navijači na drugi tekmi poskrbeli za vložek, ki na klub meče slabo luč.

"Dobrodošli v mestu vašega največjega zločina"

Za kaj gre? Le nekaj kilometrov od dvorane, v kateri je Unia Oswiecim v soboto pričakal nemškega prvaka iz Berlina, leži nemško nacistično koncentracijsko taborišče Auschwitz-Birkenau, v katerem je med drugo svetovno vojno umrlo več kot milijon Judov.

Gledalci na tribunah sobotnega dvoboja so gostujoče moštvo Eisbären Berlin spomnili na to z velikim transparentom, na katerem je pisalo "Dobrodošli v mestu vašega največjega zločina. Nemška taborišča smrti".

Transparent s sobotne tekme:

Oprawa kibiców Unii Oświęcim dzisiaj na meczu z Eisbären Berlin.



''Welcome to the city of your biggest crime... GERMAN DEATH CAMPS''.



foto: @CrossCheckIHP pic.twitter.com/VXl4HBc8my — Avanti (@Avanti_1989) September 7, 2024

"Hokejska liga prvakov ne ponuja platforme za kakršnekoli politične izjave"

"Škandalozno dobrodošlico" nemški zasedbi, kot je transparent označilo več medijev, je pod drobnogled vzelo vodstvo tekmovanja. Za švedski Expressen so potrdili, da so na prizorišču hitro stekli ukrepi za odstranitev transparenta, da so uvedli disciplinski postopek in bo klub denarno kaznovan.

Pri hokejski ligi prvakov so potrdili, da so uvedli disciplinski postopek in bo klub denarno kaznovan. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

"Ena od prednosti lige CHL je njena sposobnost združevanja držav, kultur in navijačev v prijetnem okolju. Incidenti v Oswiecimu tega ne odražajo, obžalujemo, kar se je zgodilo. Hokejska liga prvakov ne ponuja platforme za kakršnekoli politične izjave," so dejali v izjavi za švedski medij in dodali, da je bilo osebje domačega kluba izjemno kooperativno ter je sodelovalo v dialogu s svojimi navijači, da bi ublažili situacijo.

Opravičilo izven in na ledu

Švedski vratar gostiteljev Linus Lundin je po srečanju dejal, da niti ni imel časa, da bi opazil transparent. "Bil sem osredotočen na tekmo, nisem videl, kaj se je dogajalo, šele pozneje v medijih sem videl transparent. Menim, da kot posameznik nisem pristojen, da komentiram tovrstne stvari, ampak je po mojem mnenju za to odgovoren klub," je Skandinavec povedal za Bild.

Eden bolj zaslužnih, da Unia Oswiecim na uvodu lige prvakov ni višje izgubila, je vratar Linus Lundin, ki, kot pravi, transparenta med tekmo ni videl. Foto: Reuters

Izvršni direktor Eisbären Berlin Thomas Bothstede je ob tem dodal, da so prejeli opravičilo kluba: "Predstavniki kluba so se nam med tekmo opravičili, prav tako se je na ledu opravičil tudi igralec poljske ekipe."

Hokejisti nemškega prvaka, ki so dan pred tekmo obiskali taborišče, so na koncu zmagali s 4:1 in so po dveh tekmah pri eni zmagi. Unia Oswiecim je pri eni točki, že v petek pa bo na domačem ledu gostil prvaka IceHL Red Bull Salzburg.