Začela se je nova sezone hokejske lige prvakov, v kateri lovoriko brani švicarski klub Geneve-Servette HC. Ta bo danes gostoval pri nemškem podprvaku Fischtown Pinguins, za katerega igrajo slovenski napadalci Jan Urbas, Žiga Jeglič in Miha Verlič. Celovec, katerega člana sta Jan Muršak in Luka Gomboc, bo zmago iskal pri Rouenu. V četrtek je Fehervar AV19 slovenskega napadalca Anžeta Kuralta na gostovanju pri češkem podprvaku Pardubicah izgubil s kar 0:7, trener Nik Zupančič pa je s poljskim prvakom Unia Oswiecim gostoval pri finskem Ilvesu in odpeljal točko.

Hokejska liga prvakov, prve tekme:

Petek, 6. september

V predtekmovanju lige prvakov nastopa 24 klubov. Vsak odigra šest tekem, nato pa najboljših 16 s skupne lestvice napreduje v izločilne boje. V prvem delu nastopa tudi nekaj legionarjev.

Bremerhaven slovenske trojice Jan Urbas, Miha Verlič, Žiga Jeglič gosti zmagovalca lanske sezone iz Ženeve, Celovec, katerega člana sta Jan Muršak in Luka Gomboc, pa gostuje v Francijo pri Rouenu.

Anže Kuralt je s soigralci visoko izgubil na Češkem. Foto: Guliverimage

Visok poraz Kuraltovih, Zupančičevi na Finskem do točke

Fehervar AV19 napadalca Anžeta Kuralta je pri češkem podprvaku v Pardubicah v četrtek izgubil z 0:7. Srečanje se je začelo s hitrim prekrškom gostujočega branilca Tima Campbella, ki je moral že po 12 sekundah pod prho, tako da so imeli domači pet minut igralca več, kar so izkoristili z dvema goloma. V 30. minuti so člani Pardubic povedli s 4:0, v 39. minuti pa si je kazen igre prislužil še slovenski napadalec, kar so gostitelji v začetku zadnjega dela znova izkoristili in zvišali na 5:0. Na koncu so zmagali s 7:0.

Poljski klub Unia Oswiecim, ki ga s trenerske klopi vodi Nik Zupančič, je na Finskem izgubil v podaljšku. Foto: Peter Podobnik/Sportida Slovenski trener Nik Zupančič je z novincem v tekmovanju Unia Oswiecim gostoval pri finskem Ilvesu in pri favoriziranem tekmecu vknjižil točko. Poljska zasedba je na severu Evrope dvakrat vodila, v 26. minuti je Krystian Dziubinski s svojim drugim golom moštvo popeljal do vodstva z 2:1, v 55. minuti pa je Jere Vertanen ob igralcu več zvišal na 3:2.

A domači so v 58. minuti zadeli in izsilili podaljšek, ki ga je v prid Ilvesu odločil Eemeli Suomi. Finski kolektiv je bil pričakovano nevarnejši, sprožili so 42 strelov na vrata gostov, pri katerih se je z 38 obrambami izkazal Linus Lundin. Zupančičevi varovanci so sprožili 14 strelov.

Predtekmovalni del bo potekal do sredine oktobra. Mesec dni pozneje se bodo začeli izločilni boji, finale pa bo 18. februarja prihodnje leto

Hokejska liga prvakov, prve tekme:

Četrtek, 5. september

Preberite še: