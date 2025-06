Gibanje Svoboda postalo članica Alde

Gibanje Svoboda je na svetu stranke evropskih liberalcev Alde v Helsinkih danes tudi uradno postalo članica te evropske politične družine, so sporočili iz največje vladne stranke. Poudarjajo, da je to "pomemben korak k večji vpetosti Slovenije v evropske politične tokove". S tem pa potrjujejo tudi zavezanost stranke evropskim vrednotam, menijo.

Zasedanja Zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo (Alde) so se iz vrst največje vladne stranke udeležili generalni sekretar Svobode Matej Grah, podpredsednica stranke in poslanka Sara Žibrat ter evropska poslanka Irena Joveva.

Grah je ob sprejemu stranke v Alde zagotovil, da Svoboda v zavezništvo stopa kot partnerica s svojo vizijo prihodnosti Evrope, ki pripada odprti, vključujoči in odgovorni politiki. "Vstop v Alde ni le simbolna poteza, temveč jasna zaveza, da bo Slovenija aktivno sooblikovala evropsko prihodnost, utemeljeno na svobodi, solidarnosti in vladavini prava," so ob tem besede Graha v Svobodi navedli v sporočilu za javnost.

Žibrat pa je prepričana, da bo članstvo v Alde priložnost, da Svoboda svoj reformni zagon iz Slovenije prenese tudi v evropski okvir. Ob tem je izpostavila tudi delo evropske komisarke Marte Kos pri širitveni politiki Evropske unije.

Evropa gradi mostove in ne zidov

V stranki obenem izpostavljajo še, da verjamejo v Evropo, ki gradi mostove in ne zidov, kar je tudi njihovo temeljno politično vodilo. S članstvom v Alde tako krepijo svojo vlogo pri oblikovanju evropskih politik in potrjujejo, da želi Slovenija prihodnost soustvarjati tam, kjer se sprejemajo ključne odločitve, so zagotovili.

Letošnji svet Alde je sicer potekal pod geslom Zavarujmo jutri, pri čemer so bili v središču izzivi evropske varnosti ter vloga liberalnih sil pri krepitvi demokratičnih institucij, so v stranki še zapisali v sporočilu za javnost.

Ob tem v luči mednarodnih razmer v Svobodi pozivajo tudi k uvedbi sankcij proti Izraelu in k priznanju samostojne, svobodne države Palestine.

Svet stranke Svoboda je včlanitev v Alde podprl v začetku marca.

Evropska stranka liberalcev po novem združuje 73 strank članic iz 41 evropskih držav, je ob potrditvi današnje pridružitve treh novih članic sporočila stranka. Evropski poslanci iz njenih vrst so v Evropskem parlamentu del politične skupine liberalcev Renew Europe.

Z vključitvijo Svobode bo v Alde tudi ena slovenska politična stranka. V preteklosti pa so bile njene članice še SMC, SAB in LMŠ.