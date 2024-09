Jeseničani izgubili proti Rodmanovim, Olimpija pa v Gradcu

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so v nedeljo odigrali tretjo pripravljalno tekmo in izgubili z alpskim tekmecem Zell am See-jem (2:5), člani Olimpija Ljubljana pa so v petek gostovali pri Gradcu in prav tako izgubili (3:5).

Medtem ko je slovenska hokejska reprezentanca v Rigi poskušala presenetiti in osvojiti olimpijsko vozovnico, so se slovenski klubi tudi s tekmami pripravljali na nove klubske sezone.

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so v nedeljo gostili Zell am See, ki ga vodi stari znanec železarjev Marcel Rodman. Gorenjska ekipa, ki je zaradi olimpijskih kvalifikacij pogrešala prvega vratarja Žana Usa, je po prvi in drugi tretjini tesno vodila (1:0, 2:1), v zadnji pa prejela štiri zadetke in izgubila z 2:5.

Prvi zadetek na tekmi je dosegel Žan Špari Leben, na 2:1 pa je zvišal Nejc Brus. Železarji bodo Alpsko ligo odprli 21. septembra pri Bregenzerwaldu, tri dni prej pa jih v sklopu državnega prvenstva čaka domača tekma s Slavijo.

Zmaji so v petek s 3:5 izgubili pri Gradcu, enega od golov je dosegel Žiga Pance. Foto: HKO/Domen Jančič

Na delu je bil konec preteklega tedna tudi HK Olimpija Ljubljana. Zmaji, ki niso mogli računati na deveterico reprezentantov, so gostovali pri ligaškemu tekmecu Gradcu, za katerega bo v novi sezoni igral napadalec Rok Tičar. Tudi Ljubljančani so po prvi in drugi tretjini vodili, nato pa v zadnji dobili tri gole in izgubili s 3:5.

Za Olimpijo so zadeli Žiga Pance, Kale Kerbashian in Arvin Atwal. Ljubljanska zasedba bo ligo ICE začela 20. septembra doma proti Beljaku.