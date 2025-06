Odbojkarji proti nekdanjemu selektorju Gianiju

Sedmi tekmec slovenskih odbojkarjev v ligi narodov in tretji v bolgarskem Burgasu (sobota, 14.30) je Francija, ki jo vodi začetnik slovenske pravljice, legendarni italijanski igralec in strokovnjak Andrea Giani. Ta tako kot njegov rojak na slovenski klopi Fabio Soli v ligi igra z nekoliko pomlajeno zasedbo, ki ima doslej tri zmage, eno manj od Slovencev.

Obe ekipi sta zadnjo tekmo v Burgasu izgubili, Slovenci proti Bolgarom, Francozi pa proti Japoncem. Obe si bosta želeli vrniti na zmagovito pot, nekoliko bolj sveži pa bodo na igrišče stopili Gianijevi izbranci, ki so imeli prost petek.

Zlati slovenski generaciji je Francija kar nekaj časa predstavljala kompleks. A v zadnjih letih je ta izginil. Slovenci so dobili štiri od zadnjih petih tekem in tri zaporedne. Boljši so bili v boju za tretje mesto na evropskem prvenstvu leta 2023, nato lani zmagali v ligi narodov in tudi na olimpijskih igrah v Parizu, ko so nato Francozi drugič zapovrstjo postali olimpijski prvaki. Iz te ekipe jih je kar nekaj tudi v Burgasu, v Bolgariji igrajo Trevor Clevenot, Antoine Brizard, Barthelemy Chinenyeze, Jean Patry, Theo Faure in Yacine Louati.

Samo v ligi narodov je Slovenija zmagala na treh od štirih tekem.

Slovenci, pri katerih glede na olimpijski nastop manjkajo Tine Urnaut, Klemen Čebulj, Gregor Ropret, Alen Pajenk in Žiga Štern, se zavedajo, da bodo morali, če hočejo premagati tako močno reprezentanco, pokazati boljšo igro kot proti Bolgarom. Proti njim so storili kar 34 napak, prav tako je bil tekmec boljši pri servisu in bloku.

